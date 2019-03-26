Sen Anlat Karadeniz'den Çukur'a Bomba Transfer!

Show TV'nin reyting rekorları kıran Çukur dizisi, geçtiğimiz akşam 58. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde 'Çeto' karakterine hayat veren Erkan Avcı'nın öldürülmesi seyircide şok etkisi yaratırken, yerine gelecek ismin de netleştiği öğrenildi.
PSİKOPAT VEDAT KADRODA!
Sen Anlat Karadeniz dizisinde sikopat Vedat karakterine hayat veren Mehmet Ali Nuraoğlu'nun Karakuzuların başına geçeceği ve ilerleyen bölümlerde seyircileri büyük sürprizlerin beklediği iddia edildi.
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