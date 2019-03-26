26 Mart 2019, 19:56
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Sen Anlat Karadeniz'den Çukur'a Bomba Transfer!

Reyting rekortmeni Sen Anlat Karadeniz dizisinde Psikopat Vedat karakterini canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu'nun Çukur dizisinin kadrosuna katılacağı iddia edildi.

Show TV'nin reyting rekorları kıran Çukur dizisi, geçtiğimiz akşam 58. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde 'Çeto' karakterine hayat veren Erkan Avcı'nın öldürülmesi seyircide şok etkisi yaratırken, yerine gelecek ismin de netleştiği öğrenildi.

PSİKOPAT VEDAT KADRODA!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde sikopat Vedat karakterine hayat veren Mehmet Ali Nuraoğlu'nun Karakuzuların başına geçeceği ve ilerleyen bölümlerde seyircileri büyük sürprizlerin beklediği iddia edildi.

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YORUMLAR (6)
FİRAT: Cocuklara iyi bir örnek degil diziler.
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ESER : EĞER BU DİZİLER GERÇEKDENE REYTİNG ALIYORSA İSTEMESEMDE AZİZ NESİNİ RAHMETLE ANIYORUM
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SAKCI: bir kere sen anlat karadeniz şiddet içermiyor o şiddetin önlenmesi için tahir kaleli ve ailesinin yaptıklarını anlatıyor
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NACO: bu diziler siddet iceriyor
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VAY: Bunların hepsi balon
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