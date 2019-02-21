Sen Anlat Karadeniz Dizisinin 42. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Atv ekranlarının fenomen dizisi "Sen Anlat Karadeniz"in yeni bölüm fragmanı merakla beklenirken güzel haber geldi. Yayınlanan fragmanda Tahir kaçarken Vedat Nefes'in peşine düşüyor. İşte, "Sen Anlat Karadeniz"in 42. bölüm fragmanı ile dizinin gelecek bölümüne dair ipuçları...

SEN ANLAT KARADENİZ 41. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nefes, Tahir'in hapisten kaçtığını öğrenir. Sevdiği adamın ömür boyunca kaçak yaşamasını istemeyen Nefes bir seçim yapmak zorundadır. Murat Nazar'ı kaçırır. Nazar'ı Murat'ın sırtında Kaleli Konak'ın kapısında gören Saniye, Tahir'den sonra bir oğlunun daha yanlış bir evlilik yapmasına izin vermeyecektir. Tahir, Nefes ve Yiğit'i bulmayı başarır. Tahir birlikte yeni bir hayatın hayalini kurarken, Nefes sevdası için ayrılığa göğüs germeye razıdır.