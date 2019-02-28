Sen Anlat Karadeniz Dizisinin 43. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde neler olacak sorusu merak konusu oldu ve Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı dikkat çekti. Sen Anlat Karadeniz 42. bölüm ATV'de yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz son bölümde; Tahir, yeniden kaçmak zorunda kalıyor. Tahir'in gidişinden sonra Vedat Nefes ve Yiğit'i buluyor. Nazar ve Murat Saniye'ye karşı aşklarına sarılmaya devam ediyor. Asiye, Tahir ve Nefes'e olduğu gibi onlara da destek oluyor. Ama Cemal'in bir anda tüfekle Kaleliler'in evini basması işleri daha da zorlaştırıyor. Fikret'in Vedat'ın babası olduğunu öğrenen Tahir, ondan Saniye ile ilgili soru işaretlerini yanıtlamasını istiyor. 43. bölüm fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ 42. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Tahir, Nefes ve Yiğit'i bırakıp kaçmak zorunda kalıyor. Ali, Nefes'i buluyor. Ama geldiğinde Tahir'in çoktan gittiğini öğreniyor. Yiğit Tahir'in gittiğini duyunca büyük bir yıkım yaşıyor. 'Baba neredesin' diye ağlamaya başlıyor. Yiğit, babası Tahir için ağlarken karşısında Vedat'ı buluyor. Vedat Yiğit'in sözlerine 'ben buradayım oğlum' diye yanıt veriyor.