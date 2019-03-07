Sen Anlat Karadeniz Dizisinin 44. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Vedat Vuruluyor!

Sen Anlat Karadeniz dizisinin 44. bölümünde Tahir henüz ailesi ile ilgili gerçeği sindirememiştir. Üstelik Vedat'ın kafasına silahı dayamasından onu vurarak kurtaran isim ise onu şok eder. İşte, Sen Anlat Karadeniz dizisinin 44. bölümüne dair ipuçları...

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİNİN 43. BÖLÜM ÖZETİ

Vedat, Nefes'i ve Yiğit'i kaçırır. Nefes'e eski günlerini yaşatmak isteyen Vedat, beklemediği bir direnişle karşılaşacaktır. Tahir'in babasının Deli Tahir olduğu haberi Kaleli Konak'a bomba gibi düşer. Saniye şimdi evlatlarına hesap vermek zorundadır. Tahir, Yiğit'in yardımıyla Nefes'i kurtarmayı başarır. Hayalini kurdukları mutluluğa sonunda kavuşan üçlü yeni bir hayata adım atmaya hazırken, Tahir'in geçmişinden gelen sır bu mutluluğa gölge düşürecektir.