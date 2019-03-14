Sen Anlat Karadeniz Dizisinin 45. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Vedat'ın ölümü sonrası dengeler değişti. Ölüm haberini alan nefes ise son kez konuşmasını yapmak için mezarı ziyaret eder. Artık mutlu olmaları için önlerinde bir engel kalmamıştır. İşte, Sen Anlat Karadeniz dizisinin 45. bölümüne dair ipuçları...

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİNİ 44. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Tahir içinde büyüdüğü ailenin gerçek ailesi olmadığını öğrenir. Anne babasının katili Fikret'le yüzleşen Tahir için esas katil, bu günaha ortak olan Saniye'dir. Elindeki kozlarla Vedat'ı köşeye sıkıştıran Fikret, Tahir'in aklanmasını sağlar. Tahir ve Nefes konağa geri dönerken Vedat için yenilgiyi kabul etmek imkansızdır. Fikret, Tahir'i korumak için öz oğlu Vedat'ı öldürür. Vedat'ın mezarını kazan Tahir onunla birlikte tüm günahları da toprağa gömer.