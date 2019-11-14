Sen Anlat Karadeniz için veda mesajı yayınlayan Öykü Gürman, herkesi duygulandırdı

ATV ekranlarının büyükbir ilgiyle izlenen dizisi Sen Anlat Karadeniz, dün akşam 64'üncü bölümle final yaptı. Dizide Asiye Kaleli karakterine can veren ve binlerce kişiyi kendine hayran bırakan şarkıcı Öykü Gürman, Instagram hesabından oynadığı karaktere "Ben sana sen bana çok iyi geldik, biz birbirimize çok iyi geldik" diyerek veda etti.

64 BÖLÜM CANLANDIRDIĞI KARAKTERE VEDA ETTİ

Dizide çekilen fotoğraflarını paylaşan Öykü Gürman, altına şu notu düştü: " Asiye Kaleli'ye vedam; Güçlü duruşun ,merhametin, ahlakın, inancın, cesaretin, adaletin, sevgin, saygın, kararlılığın, cesaretin, mazlumun yanında olup haklı olanı savunup, ezdirmeyişin, eşine, ailene olan bağlılığın, sadakatin, ablalığın, yengeliğin, arkadaşlığın, dostluğun, anneliğin, hakkını arayan yeri geldiğinde de lafını esirgemeden dobra dobra, dürüstlükle kendini ifade etme yolun, hep bir denge oluşturmak adına verdiğin mücadele, cilvelerin, komikliğin, çocuk yanın, süsün püsün, çocuk sevgin, güleryüzün, gerçekliğin, samimiyetin ve hepsinden öte "iyi niyetin", o muhteşem güzel, sevgi dolu, iyilik dolu kalbin için teşekkür ederim Asiye Kaleli...

"BERABER BÜYÜDÜK, OLGUNLAŞTIK, ÜRETTİK"

Ben sana sen bana çok iyi geldik, biz birbirimize çok iyi geldik, çok yakındık, beraber öğrendik, büyüdük, olgunlaştık, eğlendik, kızdık, sevindik, ürettik, konuştuk, paylaştık, şarkılar söyledik... "sen hep iyi ki" oldun... Hep şükür sebebim oldun, kendime bir adım daha yaklaşmama yardımcı oldun, bana nefes oldun ,sesime ses oldun, gönlüme taht kurdun... seni hiç ama hiç unutmayacağım.... Ve hep çok güzel hatırlayacağım.... Sen seni sevenlerin Asiye Reisi oldun... Sesim sesine, sözlerim kalbine armağan olsun, birilerinin kalbine en ince yerinden dokunduysa şarkılarımız, varlığın anlam kattıysa bu Öykü'ye ve bir iz bırakabildiysek beraber, bizden öğrenilmiş, bize kalan ne varsa hepsine çok şükür... Ne mutlu bana... Hakkını helal et Asiye Reisim.... İyi ki var oldun sen! Çok yaşa emi!

Ne demiş şair; "Sevmek, söylemek değildir unutma, sessizce alıp yüreğine koymaktır. "Cahit Zarifoğlu bende seni sessizce yüreğime koyuyor, en narin yerinde saklıyorum... "Sen hep iyi ki yengem" Alem kadındın vesselam!"

"YÜREK YÜREĞE ÇALIŞTIĞIMIZ GİZLİ KAHRAMANLAR"

Projede emeği geçenler için de bir teşekkür metni yayınlayan Gürman, "Başladığımız günden bu zamana kadar bizi yalnız bırakmayan, evlerine misafir eden, bizimle sevinip, bizimle ağlayan, heyecanımızı, duygularımızı bizimle paylaşan, kalplerinde her ne olursa olsun bize yer veren, nefesimize ses olan, şarkılarımıza yüreğiyle, gözyaşıyla bazen de küçük bir tebessümüyle eşlik eden tüm izleyicilerimize; profesyonellikleri, ruhları, yüreğini ortaya koyan enerjileriyle, yetenekleriyle her defasında "iyi ki onlar var"dediğim tüm oyuncu arkadaşlarıma, büyüklerime, kamera arkasında, önünde beraber omuz omuza, yürek yüreğe çalıştığımız gizli kahramanlar, set emekçilerine, mesleki anlamda kattıkları değer için, tüm SAK ekibine, Sinegraf'a sevgili Nesrin Namal'a , Serra Alkan'a, yönetmenlerimiz sayın Osman Sınav, Yusuf Ömer Sınav, Emre Kabakuşak, Veli Çelik ve Murat Onbul'a, Sinegraf'a, ATV'ye, Asiye ile ilk tanıştığım andan itibaren, sevgilerini, desteklerini esirgemeyen, heyecanıma ortak olup bana güç veren, güvenen, inanan, herkese sonsuz teşekkürler.... Allah'a emanet olun..." dedi.

SEN ANLAT KARADENİZ'İN FİNAL BÖLÜM ÖZETİ

Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidecek bir yer kalmamıştır ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır Fikret, Tahir'e vasiyetini teslim ettikten sonra, geçmişte kalan son bir hesabı kapatmak üzere yola çıkar. Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler… Tahir ile Nefes ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır.