Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman, mini elbisesiyle sahneye damga vurdu

ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'de Asiye karakterine hayat veren şarkıcı Öykü Gürman, oyunculuğu ile de beğeni toplamıştı. Dizinin en sevilen karakterlerinden olan Gürman, kısa süre içerisinde büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

MİNİ BEYAZ ELBİSESİYLE BEĞENİ TOPLADI

Dizinin 13 Kasım'da final yapmasının ardından sahnelere dönen Öykü Gürman, geçtiğimiz akşam, verdiği konserle hayranlarının kulaklarının pasını sildi. Kendisini sahnede görmeyi özleyen hayranlarına, seslendirdiği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşatan güzel şarkıcı, kıyafetiyle de görsel şölen yaşattı. Sırt dekolteli mini elbisesiyle sahneye çıkan Gürman, kıvrak danslarıyla da kendine hayran bıraktı.

ÜNLÜ OYUNCUDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Gürman'ı dinleyeme gelenler arasında oyuncu Mehmet Çepiç de vardı. Çepiç, konser sonrası kuliste fotoğraf çektirdiği ünlü şarkıcıya övgüler yağdırdı. Oyuncu sosyal medya hesabından "Bugün hem ekran ışığı hem sahne performansı mükemmel olan güzel kardeşim öykü Gürman'ı Beylikdüzü Mask'da dinleme şansı yakaladım. Ne mutlu bana" notunu düştü.

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?

Öykü Gürman, 4 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk pop ve flamenco şarkıcısı. 2007 yılında ikiz kardeşi Berk ile Öykü ve Berk adlı grubu kurmuşlardır. Grup, 2010 yılında sona ermiştir.

Akdeniz ve Arap müziğini harmanlayarak müzik yapan sanatçıdır. Video paylaşım sitesi YouTube'a ikiz kardeşi Berk ile birlikte yükledikleri videoda seslendirdikleri "Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısı ile tanınmışlardır. Bu video Mayıs 2008 itibarı ile 10 milyon 800 bin kez izlenmiş, albüm yaptıktan sonra çektikleri klipleri de 6 milyon 850 bin kez izlenmiştir. Ancak videoları Ağustos 2008'de kaldırılmıştır.

İlk albümleri olan Kısmet'te toplam 10 şarkı vardır. Berk'in imzasını taşıyan şarkıların yanı sıra türküleri de flamenco ile birlikte harmanlayıp albüme koymuşlardır. Bu çıkışlarının ardından TRT1 ekranlarında "Boyalı Direk" adlı müzik ve sohbet programının sunuculuğunu üstlenmişlerdir.

2010 yılında Öykü ve Berk grubunu sonlandırmış, iki kardeşte yollarına tek devam etme kararı almışlardır. 4 Ağustos 2015 tarihinde Yavuz Bingöl ile evlenen Öykü Gürman, 15 Nisan 2016 tarihinde boşandı.

Güzel şarkıcı, kariyerine müziğin yanısıra oyunculukla da devam etmiş, son olarak yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisinde Asiye karakteriyle başarılı bir performans sergilemiştir.