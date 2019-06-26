26.06.2019 12:06
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Sen Anlat Karadeniz'in başrol oyuncusu Ulaş Tuna Aslantepe bedelli askerlikten faydalandı

Sen Anlat Karadeniz'in başrol oyuncusu Ulaş Tuna Aslantepe, bedelli askerlikten yaralanarak askerlikten faydalandı. Oyuncunun sakalsız hali ise herkesi şaşırttı.

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz 'in başrol oyuncularından Ulaş Tuna Aslantepe , bedelli askerlikten faydalandı. Yakışıklı oyuncunun askeriye çekilen fotoğrafı ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

SON HALİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Dizide Tahir karakterini oynayan ve Aslantepe, dizinin sezon finali yapmasıyla vatani görevini yapmak için birliğine teslim oldu. Dizide kirli sakallarıyla görmeye alışkın olduğumuz oyuncunun sakalsız hali ise hayranlarını şaşırttı. Ulaş Tuna Aslantepe, vatani görevini yaparken de birlikte olan diğer askerlerle bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

İşte yakışıklı oyuncunun askerdeki halleri...

Sen Anlat Karadeniz'in başrol oyuncusu Ulaş Tuna Aslantepe bedelli askerlikten faydalandı
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YORUMLAR(4)
MESSİ:askerlikten ''yaralanarak'' askerlikten faydalandı ??? yanlis yazim baska düsünceleri akla getiriyor.
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HASANNN:Askerde telefon yasak değil mi
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MUHAMMED YILDIZ:Biz ne değişenler gördük. Bu adam pek değişmemiş :D
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EMRE:Saç ve sakalın önemi. . .
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