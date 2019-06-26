Sen Anlat Karadeniz'in başrol oyuncusu Ulaş Tuna Aslantepe bedelli askerlikten faydalandı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz 'in başrol oyuncularından Ulaş Tuna Aslantepe , bedelli askerlikten faydalandı. Yakışıklı oyuncunun askeriye çekilen fotoğrafı ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

SON HALİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Dizide Tahir karakterini oynayan ve Aslantepe, dizinin sezon finali yapmasıyla vatani görevini yapmak için birliğine teslim oldu. Dizide kirli sakallarıyla görmeye alışkın olduğumuz oyuncunun sakalsız hali ise hayranlarını şaşırttı. Ulaş Tuna Aslantepe, vatani görevini yaparken de birlikte olan diğer askerlerle bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

İşte yakışıklı oyuncunun askerdeki halleri...