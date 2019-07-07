Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i bikinili pozuyla takipçilerinin nefesini kesti

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'in oyuncusu İrem Helvacıoğlu, tatil paylaşımlarıyla hayranlarını büyüledi.
BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI
Dizide canlandırdığı Nefes karakteriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden bikinili pozunu paylaştı.
GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLEDİ
İrem Helvacıoğlu Instagram üzerinden takipçileri ile paylaştığı bikinili fotoğrafında kusursuz fiziği ve güzelliğiyle beğeni topladı.
"DÜNYANIN EN GÜZEL KADINISIN"
Bikinili pozunu gören takipçileri güzel oyuncuya "Dünyanın en güzel kadınısın" yorumları yağdırdı.