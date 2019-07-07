07.07.2019 10:58
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Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i bikinili pozuyla takipçilerinin nefesini kesti

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, bikinili pozuyla nefes kesti. Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdırdı.

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'in oyuncusu İrem Helvacıoğlu, tatil paylaşımlarıyla hayranlarını büyüledi.

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Dizide canlandırdığı Nefes karakteriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden bikinili pozunu paylaştı.

GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLEDİ

İrem Helvacıoğlu Instagram üzerinden takipçileri ile paylaştığı bikinili fotoğrafında kusursuz fiziği ve güzelliğiyle beğeni topladı.

"DÜNYANIN EN GÜZEL KADINISIN"

Bikinili pozunu gören takipçileri güzel oyuncuya "Dünyanın en güzel kadınısın" yorumları yağdırdı.

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i bikinili pozuyla takipçilerinin nefesini kesti
sen anlat karadeniz dizisi, İrem Helvacıoğlu, Atv, Magazin

YORUMLAR (4)
MİSAFİR: çok çirkin bu neya bu kadın güzelmi önüne gelene güzel diyor bu magazincilerde güzl görmesek
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ÇOK FENAYIM: Şu an nefesim kesildi ne yapmam gerekiyor
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1 1
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MERT: sana kaç defa söyledik keskin şeylerle oynama diye bak yine kestirmişin elini.
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FAKO: Nefesine yara bandi yapistir duzelir ben oyle yaptım gecti.
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