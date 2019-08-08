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Sen Anlat Karadeniz'in oyuncusu takipçileri için "Velet" deyince ortalık karıştı

Reyting rekorları kıran dizi Sen Anlat Karadeniz'in oyuncusu Rüçhan Çalışkur'un takipçilerine "Velet" dediği video sosyal medyayı karıştırdı.

08.08.2019 11:40
Sen Anlat Karadeniz'in oyuncusu takipçileri için

Ekranlarda fırtına gibi esen Sen Anlat Karadeniz'in setine tepki yağdı. Diziye dahil olan usta oyuncu Rüçhan Çalışkur, kendisine olumsuz yorum yapan takipçilerine "Velet" kelimesini kullanınca Twetter'da gündem oldu.

"BİR TAKIM VELETLER"

Yılların tiyatro sanatçısı Çalışkur'un, yapılan yorumları okuyup "Bir takım veletler burada yorumlar yapmışlar, saçma sapan yorumlar! Hepsine engel koyuyorum" dediği videoyu, Instagram'da paylaşan dizinin yeni oyuncusu Ayten Soykök gelen tepkiler üzerine videoyu sildi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Konunun sosyal medyada gündem olmasından sonra bazı takipçileri ise usta oyuncu Rüçhan Çalışkur'u savunarak yapılan yorumların çok çirkin olduğunu söyledi.

Rüçhan Çalışkur kimdir, nereli?Rüçhan Çalışkur kimdir, nereli?


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YORUMLAR (5)
YORUMCU BABA: bu sitede de avukatlar çoğalmış.herkes aç karnına beleş avukatlık yapma peşinde.yorum yapacağınıza gidin iş bulun.ülkeye katma değer getirin.
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BENDENİZ: Velet demek çocuk demek. Eskiler çocuklara hep velet diye çağırırdı. Millet öz dilini unuttuğu için boş keseden konuşuyor.
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FERHAT: Bu kadına yapılan yorumlara ama avrat cevap verecek ukalaların velet kelimesine takılması ne acı beyinsizlik hat safhada
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MERVE: eee ne var bunda sanki küfür etmiş haberi yapmış olmak için yapmayın
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ALİ: iyice saçmaladınız haaa ne olmuş ki velet çocuk demek bunun neresinde ne var ki tepki çeksin
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