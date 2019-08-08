Sen Anlat Karadeniz'in oyuncusu takipçileri için "Velet" deyince ortalık karıştı

Ekranlarda fırtına gibi esen Sen Anlat Karadeniz'in setine tepki yağdı. Diziye dahil olan usta oyuncu Rüçhan Çalışkur, kendisine olumsuz yorum yapan takipçilerine "Velet" kelimesini kullanınca Twetter'da gündem oldu.

"BİR TAKIM VELETLER"

Yılların tiyatro sanatçısı Çalışkur'un, yapılan yorumları okuyup "Bir takım veletler burada yorumlar yapmışlar, saçma sapan yorumlar! Hepsine engel koyuyorum" dediği videoyu, Instagram'da paylaşan dizinin yeni oyuncusu Ayten Soykök gelen tepkiler üzerine videoyu sildi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Konunun sosyal medyada gündem olmasından sonra bazı takipçileri ise usta oyuncu Rüçhan Çalışkur'u savunarak yapılan yorumların çok çirkin olduğunu söyledi.