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Sen Anlat Karadeniz'in senaristinden izleyiciye ilginç tavsiye: Vedat'a özeniyorsanız psikologa gidin!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'in senaristinden, dizideki şiddet sahnelerini eleştirenlere ilginç bir tavsiye geldi. Senarist Erkan Birgören "Vedat'a özeniyorsanız bana küfretmeyin, ne olur. Psikologa gidin" yorumunda bulundu.

22.09.2019 16:37

Yayınlandığı her bölümle reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz, son günlerde kadına şiddeti özendirmekle eleştiriliyor. Fenomen dizinin senaristi şiddet iddialarıyla ilgili konuştu. Ünlü senaristten, dizideki "Kötü karaktere özenen psikologa gitsin" gibi bir öneri geldi.

"BANA KÜFRETMEYİN NE OLUR"

Duvar'a konuşan senarist Erkan Birgören, dizisinde tepki çeken şiddet sahneleri ile ilgili, "Sen Anlat Karadeniz'i seyrettiniz mi bilmiyorum. Orada Tahir diye bir karakterim var. Rol model, düzgün bir adam diye gösterdiğim. Bir de Vedat diye bir karakterim vardı. Sonra öldürdüm. O da lanet olası, iğrenç bir herif. Benim şiddet anlayışıma göre Tahir'in sevdiği kadına "Kapa çeneni" demesi şiddettir. Vedat'ın zincirleyerek kadını dövmesi şiddet değildir. Çünkü bu davranış onun fıtratına uygun. Bakın, Tahir gibi sevin, Tahir gibi kadına yaklaşın diyorsam ve bunları söylerken kısacık bir anda Tahir'e "Kapa çeneni Nefes!" dedirtiyorsam bu şu demek olur: "Hee demek ki ara sıra kapa çeneni diyebilirim." Öbür taraftan Vedat zaten adi, ş… teki. Onun doğru düzgün davranmasının imkan ve ihtimali yok. Zincirleyerek döver, kurşun da sıkar, her şeyi yapar. Önemli olan şu: Siz seyirci olarak Tahir'le mi özdeşleşmek istiyorsunuz? Vedat'la mı? Vedat'a özeniyorsanız bana küfretmeyin, ne olur. Psikoloğa gidin" diyerek gelen eleştirilere cevap verdi.

Sen Anlat Karadeniz'in senaristinden izleyiciye ilginç tavsiye: Vedat'a özeniyorsanız psikologa gidin!

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YORUMLAR(4)
ÖYLESİNE:Çok uzun zamandır türk dizileri kasıtlı olarak toplumun aile yapısını çökertmek adına yapılmaktadır. Dizi senaryolarının büyük çoğunluğunda zeka bulunmaz. Aşk, entrika, cinayet, mafyalık vb konular üzerinde iğrenç görüntü ve replikler döner durur. Nerede o bizimkiler, nerede o kuruntu ailesi bunlar nerede. Toplumun bu şekilde cinnet halinde olmasının baş müsebbipler türk tv kanallarının yayınladığı diziler ve haber bültenleridir.
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DÜŞÜNÜR:Peki 10-15 yaşındaki çocuk bunları nasıl anlayacak sayın senarist?
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ADINI YAZ Y:DÜŞÜNÜRE. sizin ima ettiğiniz yaş gurubunun bu dizilere aileleri baktırmamalı . . ve en önemlisi yayın saatleri çok erken . avrupada şiddet oluşturucu dizilere saat 21 veya 22 arasında yayınlanır. . . . . . ben şahsen dizilere bakmıyorum. ama tatil zamanında. bazı dizilere baktım. aşırı şiddet biraz olsun abartılmış. ama bana hiç bir etki yaratmadı . baktıktan sonra ah sadece dizi deyip geçtim. başka seyredenlerdede etki yapması çok saçma. yapmamalı diye düşünüyorum. . . .
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HERCAİ:afili aşk daha güzel bu tırşıklardan
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