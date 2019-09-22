Sen Anlat Karadeniz'in senaristinden izleyiciye ilginç tavsiye: Vedat'a özeniyorsanız psikologa gidin!

Yayınlandığı her bölümle reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz, son günlerde kadına şiddeti özendirmekle eleştiriliyor. Fenomen dizinin senaristi şiddet iddialarıyla ilgili konuştu. Ünlü senaristten, dizideki "Kötü karaktere özenen psikologa gitsin" gibi bir öneri geldi.

"BANA KÜFRETMEYİN NE OLUR"

Duvar'a konuşan senarist Erkan Birgören, dizisinde tepki çeken şiddet sahneleri ile ilgili, "Sen Anlat Karadeniz'i seyrettiniz mi bilmiyorum. Orada Tahir diye bir karakterim var. Rol model, düzgün bir adam diye gösterdiğim. Bir de Vedat diye bir karakterim vardı. Sonra öldürdüm. O da lanet olası, iğrenç bir herif. Benim şiddet anlayışıma göre Tahir'in sevdiği kadına "Kapa çeneni" demesi şiddettir. Vedat'ın zincirleyerek kadını dövmesi şiddet değildir. Çünkü bu davranış onun fıtratına uygun. Bakın, Tahir gibi sevin, Tahir gibi kadına yaklaşın diyorsam ve bunları söylerken kısacık bir anda Tahir'e "Kapa çeneni Nefes!" dedirtiyorsam bu şu demek olur: "Hee demek ki ara sıra kapa çeneni diyebilirim." Öbür taraftan Vedat zaten adi, ş… teki. Onun doğru düzgün davranmasının imkan ve ihtimali yok. Zincirleyerek döver, kurşun da sıkar, her şeyi yapar. Önemli olan şu: Siz seyirci olarak Tahir'le mi özdeşleşmek istiyorsunuz? Vedat'la mı? Vedat'a özeniyorsanız bana küfretmeyin, ne olur. Psikoloğa gidin" diyerek gelen eleştirilere cevap verdi.