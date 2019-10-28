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Sen Anlat Karadeniz'in son set gününde gözyaşları sel oldu

Ekranların en çok izlenen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in setinde duygusal anlar yaşandı. Dizinin çocuk yıldızı Demir Birinci, veda ederken başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu Demir'e uzun süre sarıldı.

28.10.2019 09:04

ATV'nin çarşamba akşamları yayınlanan sevilen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in final bölümü çekimleri sona erdi. 13 Kasım'da final yapacak olan son set gününde duygusal anlar yaşandı.

UZUN SÜRE SARILDI

Dizinin çocuk oyuncusu Demir Birinci, başrol oyuncu İrem Helvacıoğlu'na sarılıp uzun uzun vedalaştı. O sırada diğer set çalışanlarının da gözlerinin dolması dikkatlerden kaçmadı.

"BİZ ÇOK GÜZEL BİR AİLEYİZ"

Demir Birinci sosyal medya hesabından şu sözlerle veda etti: "Biz çok güzel bir aileyiz ki ya. Bazı anlar vardır sonsuza dek kalbinde kalsın istersin, çok özel çok kıymetlidirler. Yolculuğumuzun başından beri bizimle yürüyen sizlerle zaman zaman bu anları paylaşmaya çalıştık. Bu da yağmurlu bir Trabzon gününden, en biz, en yürek burkan, en samimilerinden.. Hepiniz Demir'in abisi, ablası, arkadaşı, ailesi oldunuz. Yaptığınız her şey kalbimizde, yürekten teşekkürler."

SEN ANLAT KARADENİZ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

TRT 1 ekranlarında geçen sezon ekranlara veda eden Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde başlayacak olan Kuruluş Osman, yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kanalın, çarşamba günleri yayınlanmasını istediği dizi için Sen Anlat Karadeniz'in fişi çekildiği iddia edilmişti. Ancak 2 sezondur reytinglerde yüz güldüren dizinin 3. sezonda istenilen izlenme oranlarına ulaşamadığı içinfinal kararı aldığı öne sürüldü.

Sen Anlat Karadeniz'in son set gününde gözyaşları sel oldu

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YORUMLAR (7)
ADA:oh nihayet nefesten kurtuluyoruz
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2 1
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ÇOK ŞÜKÜR:Keşke daha önce final yapılsaydı böyle saçmalıkları millet izlemek zorunda kalmasaydı. Ayrıca bu senaryoyu yazan adama da bir daha senaryo yazdırılmamalı. . .
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GGGG:geç kalınmış bir karar
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9 1
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SANAMI SORDULAR:geç kalındı veya kalınmadı sanane la
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BİR ZAMANLAR KOZAN:Yeter artik final yapinda diriliş başlasin artik
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5 3
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GIRGIR:günaydın kanka
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