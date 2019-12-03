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Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i arabanın üzerine çıkıp bağırmıştı! Bakın ne dedi?

"Sen Anlat Karadeniz" dizisiyle yıldızı parlayan Ulaş Tuna Astepe, Cihangir'de arabanın üzerine çıkıp bağırdığı görüntüsü hakkında ne söyledi?

03.12.2019 07:47 | Son Güncelleme: 03.12.2019 07:47
"Sen Anlat Karadeniz" dizisiyle yıldızı parlayan Ulaş Tuna Astepe, 'de arabanın üzerine çıkıp bağırdığı görüntüsü hakkında ne söyledi?
Başrolünü oynadığı Sen Anlat Karadeniz dizisi geçen haftalarda final yapan Ulaş Tuna Astepe, Cihangir'de Hattı kamerasına takıldı.
Tahir rolüne hayat verdiği dizinin final yapmasının ardından seyircilerin üzüldüğünü anlatan Astepe, "Olacağı varmış" dedi.
Ulaş Tuna Astepe Sen Anlat Karadeniz'in final yapmasını bekleyip beklemediği sorusuna ise ne cevap vereceğini şaşırdı.
Sevilen oyuncunun geçen günlerde Cihangir'de bir arabanın üzerine çıkıp bağırdığı görüntüleri çok konuşulmuş ve "Deli Tahir dizideki rolüne kendisini çok kaptırdı" yorumları yapılmıştı.
Ulaş Tuna Astepe, arabanın üzerine çıktığı görüntüsü hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i arabanın üzerine çıkıp bağırmıştı! Bakın ne dedi?

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Kaynak: DailyMotion.com


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