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Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz 58. bölümüyle ekrana gelmişti. Diziseverlerin merakla beklediği 59. bölümün ikinci fragmanı yayınlandı.

06.10.2019 18:28

ATV ekranlarında izleyicisinin nabzını yükselten sahneleriyle ilgi odağı haline gelen Sen Anlat Karadeniz 58. son bölümü ile ekranlara gelmişti. Sen Anlat Karadeniz dizisinin heyecanla izlenen son bölümüne Mustafa'nın Aslan'ı evire çevire dövmesi damga vurmuştu. Fenomen dizinin 59. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı.

SEN ANLAT KARADENİZ'İN SON BÖLÜMÜNDE NE OLMUŞTU?

Mustafa'ya ders vermek için başlayan hülle operasyonu kontrolden çıkar. Hülleci damat olarak Aslan'ın seçilmesi Mustafa'yı delirtir. Mustafa, Aslan'ı evire çevire döver. Kaleliler bu sefer de Aslan'ı şikayetinden vazgeçirmek için yollar ararlar. DNA raporu sonrası kafası karışan Ferhat hıncını istemeden de olsa Hazan'dan alır. Hazan'ın Ferhat'a söylediği bir tek söz Ferhat'ı çılgınca bir şey yapmaya iter. Bu durum ikisi için de sürpriz bir şekilde sonlanır.

Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı

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YORUMLAR(1)
GÖNÜL:hepsi kötü örnek, böyle dizilerin kaldırılması lazım artık RTÜK nerde ?
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