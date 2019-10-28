'Sen Benim Kahramanımsın' etkinliği ile Mehmetçik'e destek

Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyini teröristlerden arındırmaya çalışan Mehmetçik'e anlamlı bir destek de Adana Yüreğir Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'ndan geldi.

Adını Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan Albay İbrahim Karaoğlanoğlu'ndan alan okul, 'Sen Benim Kahramanımsın' temalı etkinlik düzenledi. Kırmızı bez afiş üzerine etkinliğin adı yazılırken, altına da kalp çizildi. Tüm öğretmenler ve her sınıfı temsilen 5'er öğrenci, sıra ile kalbin içine ellerini basarak Mehmetçik'e olan sevgilerini ve askerlerin yanında olduklarını gösterdiler.

Daha sonra tüm öğrenciler ve okul personeli okul bahçesinde toplanıp, asker selamı verdiler ve elleriyle kalp işareti yaparak Türk askerine olan sevgilerini yansıttılar.

Ayrıca, 'Sen Benim Kahramanımsın' temalı yapılan mektup, şiir yazma ve resim çizme etkinliği de gerçekleştirildi. Tüm öğrencilerin birer mektup yazdığı etkinlikte özellikle Suriyeli öğrencilerin destek mektupları duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Meyse Hacıhalef isimli Suriyeli öğrenci, mektubunda, "Askerler, inşallah kazanırsınız. Çünkü siz çok kuvvetlisiniz" ifadelerini kullandı.

Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu Müdürü Aydın Kaynarpunar ise yaptığı açıklamada, "Bu etkinlik ile Albay İbrahim Karaoğlanoğlu ailesi olarak kahraman Mehmetçik'in yanında olduğumuzu göstermek istedik. Bez afiş ve yazılan mektupların teslimi için Jandarma Alay Komutanlığı'nı ve 6. Mekanize Tuğay Komutanlığı'nı ziyaret edeceğiz. Bu anlamlı etkinlik için öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA