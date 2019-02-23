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'da yeniden kombinler çıkarabileceğim senaryolar istemiştim sizden. Çok yaratıcı yorumlar geldi. Teşekkür ederim. Okurken ve bu videoyu çekerken çok eğlendim. ??Tüm kombinlerimi bilgi kutucuğunun devamında paylaştım.?? Videodaki kombinlerim Trendyol Milla
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Kaynak: Youtube