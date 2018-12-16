Sen de Bir Pati Sev" Projesi 3 Bin Çocuğa Ulaştı

Tepebaşı
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak üzere yürüttüğü 'Sen de Bir Pati Sev' projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Bugüne kadar Eskişehir
'in yanı sıra birçok ilde binlerce öğrenciye ulaşarak eğitim çalışması yürüten Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son olarak Bahar Çocuk Evi'nde düzenlenen eğitim ile çocuklara hayvan sevgisini aşıladı. Etkinlikte sokakta hayvanlara nasıl davranılması gerektiği konusunda sunum yapılırken şarkılar eşliğinde gerçekleştirilen taklitler de öğrencilerden ilgi gördü. Gerçekleştirilen eğitim çalışmalarının önemine değinen yetkililer, "Bugüne kadar başta Eskişehir ve şehir dışı olmak üzere yapılan çalışmalar ile yaklaşık 3 bin çocuğumuza ulaştık. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayarak onları sevmeyi ve merhamet göstermeyi öğrenmelerini sağlıyoruz. Sorumluluk duygusunu geliştirerek hayvanlardan korkmamalarını, onların da bir can taşıdığını ve sevgiye ihtiyaçları olduğunu mizansen ve doğaçlama taklitler yaparak aktarıyoruz. eğitimlerimiz devam edecek" diye belirttiler.
1-3 yaş grubu çocuklar ile müzik eşliğinde hoşça vakit geçirilirken çocukların konuyu pekiştirmesini kolaylaştırmak için doğal yaşam merkezinden getirilen kedi ve tavşanlar ile eğitim köpeği Köfte de çocuklardan yoğun ilgi gördü. Ayrıca etkinlikte çocuklara keman dinletisi de sunuldu.
Bahar Çocuk Evi Müdiresi Ebru Bağcı ise öğrencilere verilen eğitimin çok yararlı olduğunu belirterek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür etti. Etkinlik sonunda öğrencilere Tepebaşı Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler ve katılım belgeleri takdim edildi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir,Tepebaşı
16 Aralık 2018 Pazar 15:00