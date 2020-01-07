Haberler » Güncel » Sen'den maaş zammı eylemi - Haber

Sen'den maaş zammı eylemi

İZMİR'de, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Emekli-Sen üyeleri, emekli maaşlarına yapılan zam oranlarını, düzenlenen basın açıklamasıyla protesto etti.

07.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:28 Sen'den maaş zammı eylemi

İZMİR'de, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Emekli-Sen üyeleri, emekli maaşlarına yapılan zam oranlarını, düzenlenen basın açıklamasıyla protesto etti.

Konak Meydanı tarihi Saat Kulesi önünde toplanan Emekli-Sen üyesi 50 kişilik gruba, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da eşlik etti. Ellerinde pankart ve dövizler taşıyan üyeler adına basın açıklamasını okuyan Hüseyin Özkaynak, "Ülkede dört kişilik bir aile için açlık sınırı 2 bin 162 lira 70 kuruş ve yoksulluk sınırı 7 bin 444 lira 62 kuruşken, asgari ücretlilere yapılan zam ve TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla beraber emeklilere yapılan zam ortadadır" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise emeklilerin büyük bir bölümünün açlık sınırı altında yaşadığını öne sürerek, "13 milyona yakın emekli vatandaşımızdan yaklaşık 8 milyonu, açlık sınırı altında yaşıyor. Belirli bir yaşa gelmiş olanlar, ikinci işte çalışıyorlar. Bu insanlar çok zor koşullarda çalışmak zorundalar" dedi.

Açıklamaların ardından sendika üyeleri dağıldı.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:32   Kalp hastası genç, evde ölü bulundu - Haber
16:32   ÇANAKKALE'DE KAR VE FIRTINA ETKİLİ OLUYOR-2 - Haber
16:32   Battalgazi Belediyesinden esnafa geçici konteyner dükkan - Haber
16:32   Kapanan futbol kulübünün eski yöneticisinin yargılandığı dava - Haber
16:32   Dursunbey'de yaban hayatına yem desteği - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
7.01.2020 16:34:42