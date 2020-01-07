Haberler » Güncel » Sen'den maaş zammı eylemi - Haber

Sen'den maaş zammı eylemi

Sen Edirne Şubesi, emekli memur ve asgari ücretliye yapılan zamma tepki gösterdi.

07.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:22 Sen'den maaş zammı eylemi

Sen Şubesi, emekli memur ve asgari ücretliye yapılan zamma tepki gösterdi.

Edirne'de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde toplanan sendika üyelerine, bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Basın açıklamasını okuyan Emekli-Sen Edirne Şube Başkanı Sait Dayıoğlu, hem emekliye, hem de asgari ücretliye yapılan zamma tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Bugün TÜİK Temmuz- Aralık enflasyonunu yüzde 6,5 olarak açıkladı ve bu oran emeklilerin ücretlerine zam olarak yansıtılacak. Böylece memur ve memur emeklilerine gelen ücret zammı yüzde 4, enflasyon farkıyla ise yüzde 5.49; SSK ve Bağkur emeklilerine ise yüzde 6.49 olacak.

DİSK Emekli-Sen örgütlenmeye ve işçi sınıfı mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. Taleplerimizden bir adım geri atmadan daha güçlü ve örgütlü bir şekilde mücadelemizin bayrağını yükselteceğiz" dedi.



Saraçlar Caddesi, Edirne, Memur, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:32   Kalp hastası genç, evde ölü bulundu - Haber
16:32   ÇANAKKALE'DE KAR VE FIRTINA ETKİLİ OLUYOR-2 - Haber
16:32   Battalgazi Belediyesinden esnafa geçici konteyner dükkan - Haber
16:32   Kapanan futbol kulübünün eski yöneticisinin yargılandığı dava - Haber
16:32   Dursunbey'de yaban hayatına yem desteği - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
7.01.2020 16:34:48