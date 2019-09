SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak, geçen yıl 3 bin 500 kişinin KETEM'e yönlendirildiğini, bu yıl ise bu rakamı iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.Samsun Valiliği himayelerinde, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen 'Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider' projesinin protokol imza töreni gerçekleştirildi. Valilik toplantıda salonunda gerçekleştirilen törende açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, proje ile ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda okuyan öğrencilerin ailesini, akrabalarını ve komşularını KETEM'e yönlendirerek kanserle ilgili taramalarını yaptırmaları amaçlandığını söyledi. Oruç ayrıca, geçen yıl bu proje ile 3 bin 500 yüz yönlendirme yaptıklarını ve bu yıl bu sayıyı 7 bine çıkartmayı düşündüklerini kaydetti."Sürdürülebilir bir proje"Böyle bir projenin sürdürülebilir ve hayata dokunur olmasının çok önemli olduğunu ifade eden İl Mili Eğitim Müdürü Çoşkun Esen, "Bu projenin 5.'sinin düzenlenmesi de sürdürülebilir olduğunu gösteriyor. İlkokul çocukları özellikle işin içerisine girince o masumiyetleri ve temiz yürekleri ile topluma bu daveti yapıyorlar. Biz bu projede yer almaktan dolayı son derece çok mutlu olduk" dedi."Projeye katkı vermeye hazırız"Bu projenin son derece yararlı ve önemli olduğuna vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Öğrencilerimizi bu yaşlarda bu tür proje kapsamı içerisinde değerlendirmek onlara hayatları boyunca sağlık noktasında çok ciddi katkı sağlayacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak bu projeye her türlü katkıyı vermeye hazırız ve elimizden geleni yapacağız" diye konuştu."Kanserle mücadelenin çaresi var"Kanserle mücadele anlamında vatandaşa yardımcı olmak ve önleyici hizmetler anlamında çok ciddi çalışmalar yapıldığının altını çizen Samsun Valisi Osman Kaymak ise, "Bu sene de 'Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider' projesinin beşincisini başlatıyoruz. Hep birlikte bu çalışmaları yürüteceğiz. Gerçekten bu kötü hastalıkla mücadele etmek için insanlar çaresiz değil, mutlaka çaresi de var. Doktorların söyledikleri gibi ilk ve erken teşhis hastalıkla mücadelede çok önemli. İşte bu erken teşhisi yakalayabilmek için kanser taramalarını yaptırmak gerekiyor. Bu anlamda Sağlık Bakanlığımızın KETEM'leri var. Bu merkezler Türkiye'de her ilimizde var ama buralara vatandaşlarımız yeteri kadar müracaat etmiyor. Bu merkezlerin dolup taşması lazım" şeklinde konuştu."Erken teşhis çok önemli"Kanserin çağın hastalığı olduğunu aktaran Vali Kaymak şunları kaydetti:"Kanserle mücadele ve tedavisi konusunda her gün yeni bir gelişme kat ediliyor. Ama bütün uzmanların söylediği erken teşhis erken tedavi. Bu anlamda çocuklar ebeveynlerini yönlendirir. Çocuk babasına ve annesine hadi KETEM'e gideceğiz dediği zaman hiçbir baba ve anne çocuğunu kırmaz. Arkadaşlarımız bu düşünceden hareketle bu projeyi faaliyete geçirdi. Geçen yıl 3 bin 500 kişiye yönlendirme yapıldı. İnşallah bu yıl bu rakamı iki katına çıkarmayı düşünüyoruz. Samsun ilk adım kenti. İnşallah bu projeyle de öncülük yapacağız. Vatandaşlarımızın bu kötü hastalığa yakalanmamaları ve yakalananların ise erken tedavileri konusunda inşallah bir hizmet ortaya koymuş olacağız. Ben bu vesile ile bu projeye katkısı ve emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Projemiz ilimize hayırlı olsun."'Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider' projesi imza törenine ayrıca, ilçe kaymakamları, ilgili kurum müdürleri ve temsilcileri katıldı. - SAMSUN