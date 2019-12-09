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'Şen Makas'  11 Aralık'ta Trump AVM'de

1979 yılından bu yana Boston'da aralıksız sahnelenen, dünyanın en uzun süreli oynanan oyunu 'Şen Makas', başarılı oyuncu Nedim Saban imzasıyla sahnelenmeye devam ediyor.

09.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:28'Şen Makas'  11 Aralık'ta Trump AVM'de

1979 yılından bu yana 'da aralıksız sahnelenen, dünyanın en uzun süreli oynanan oyunu 'Şen Makas', başarılı oyuncu Nedim Saban imzasıyla sahnelenmeye devam ediyor.

Başrollerini; Melek Baykal, Bülent Seyran, Özgür Yetkinoğlu, Cem Güler, Müge Kement ve Jess Molho'nun paylaştığı oyun, 11 Çarşamba günü saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşuyor.

Anıl Ateş Işık'ın sahne tasarımını yaptığı, Nedim Saban'ın yönettiği oyunda seyirciler, hem bir kuaför salonundaki olayın tüm ayrıntılarına tanıklık ediyor hem de oyuna dahil oluyor. Guiness Rekorlar Kitabı'na geçen interaktif komedi 'Şen Makas' seyirciye kahkaha dolu anlar yaşatıyor.



Nedim Saban, Aralık, Boston, Kültür Sanat

Kaynak: DHA

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