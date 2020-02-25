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"Şen Makas" Çerkezköy'de sahnelendi

Çerkezköy ilçesinde "Şen Makas" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

25.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:32
ilçesinde "Şen Makas" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.
Çerkezköy Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna vatandaşlar ilgi gösterdi.
Paul Portner'ın yazdığı oyunun yeni versiyonu, Nedim Saban tarafından yorumlandı.
Anıl Ateş Işık'ın sahne tasarımını yaptığı oyunda Melek Baykal, Bülent Seyran, Özgür Yetkinoğlu, Cem Güler, Müge Kement ve Jess Molho sahne aldı.
Oyunu Belediye Başkanı Vahap Akay, Belediye Başkan yardımcıları Nedim Yılancı, Enver Bayram, CHP İlçe Başkanı Ayfer Dönmez ve Meclis üyeleri de izledi.

Çerkezköy, AKM, Güncel

Kaynak: AA

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