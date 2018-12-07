Sen Neredeysen PİMTAŞ Orada

Pimtaş Plastik , 1977 yılında kurulmuş olup, üretime başladığı andan itibaren plastik inşaat malzemelerinin (Boru, Ek parça, Küresel Vana, Kelebek Vana, Çekvalf, Rakor, Havuz ve Tesisat teknik ekipmanları) kendine özgü tasarımını ve imalatını yapan, plastik sektöründeki uluslar arası öncü kuruluşlardan biridir.

Bugün Pimtaş Plastik , ISO 9001 kalite yönetim sistemine ve TSE Belgesine sahip olarak en yeni teknolojik altyapı, makine ve kalıp sistemleri ile başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 36 ayrı ülkeye ihracat yapan tüketicinin memnuniyetini ve güvenini kazanmış bir firmadır.

Firmamız, birisi Gebze Plastikçiler Organize Sanayi bölgesinde bulunan 20000 m2 kapalı alana ve 6000 m2 açık stok sahasına sahip fabrikasında ve diğeri Gebze E5 Eskihisar sapağında bulunan 3000 m2 kapalı alanı ve 4000m2 açık stok sahasına sahip iki ayrı üretim tesisinde yıllık toplam 12000 ton üretim kapasitesi ve 200 ü aşkın tecrübeli çalışanıyla hizmet vermektedir.

Pimtaş Plastik olarak 1977 yılından beri müşterilerimize daha kaliteli ürünler ve hizmetler sunabilmek için üretiyor ve her geçen yıl kendimizi yeniliyoruz.