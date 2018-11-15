Sen Oku Nepal Aydınlansın" Kitap Kermesi Açıldı

15 Kasım 2018 Perşembe 16:19



15 Kasım 2018 Perşembe 16:19

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı İstanbul Kadın Kolları'nın "Bu İyilik Nepal'e İyi Gelecek" sloganıyla inşasını sürdürdüğü İslam Kültür Merkezi'ne destek kapsamında "Sen Oku Nepal Aydınlansın" temalı kitap kermesi açıldı.Fatih'te, Tuğra Otel Kafe'de 25 Kasım'a açık kalacak kermesten elde edilecek gelir, Nepal'de inşası devam eden İslam Kültür Merkezi için kullanılacak. Fatma Barbarosoğlu, Yıldız Ramazanoğlu, Emine Şenlikoğlu, Mine İzgi, Taha Kılınç, Güray Süngü, İsmail Kılıçarslan, Metin Karabaşoğlu, Yavuz Bahadıroğlu, Sibel Eraslan, Abdurrahman Dilipak ve Adem Özköse gibi yazarların destek verdiği kermes kapsamında imza günü de düzenlenecek.Küçükçekmece Nikah Sarayı'nda, 22 Aralık'ta yapılacak kahvaltı organizasyonunda ise Prof. Dr. Cevat Akşit, "İslam'da Tebliğ ve Davet Çalışmalarının Önemi" başlıklı sunum gerçekleştirecek. Kahvaltı organizasyonu için satılan biletler de yine merkezin inşasına aktarılacak."Okumadan, düşmanın oyunlarını çözmek mümkün değildir"İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, kermesin açılışında yaptığı konuşmada, vakfın kadın kollarının yaptığı çalışmanın önemine dikkati çekerek, "Kermesimiz sayesinde gençlere kitap okumaları gerektiği tekrar hatırlatılmış oluyor. Okumadan, bilmeden düşmanın oyunlarını çözmek, şeytanı, nefsi ve insan şeytanlarını yenmek mümkün değildir." dedi.Çalışmanın bütün Türkiye'ye yayılması gereken güzel bir proje olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:"Gördüğüm kadarıyla bizden önceki ve bizim nesil, üniversite yıllarında harçlıklarının çoğunu kitaplara verirdi ve bu kitaplar bugün evlerimizde büyük bir yer tutuyor. Kermesimiz sayesinde kendi evlerimizdeki kitaplar da değerlendirilmiş olacak. Şimdiki nesil ise kitap okumadan zamanlarını sosyal medyada geçiriyor. Böyle güzel çalışmalarda genç kardeşlerimizin yer alması da bu açıdan önemli."Yıldırım, sosyal medyada kullanılan kelimelerin çok sınırlı olduğunu dile getirerek, "Sosyal medya dilinde duygu ve ufuk yok, bu sebeple kitaplara her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum." diye konuştu."Nepal'de kadınların daha çok Müslüman olduğunu görüyoruz"İHH İstanbul Kadın Kolları'nın, Nepal'de önemli bir boşluğu doldurmak için öncü bir rol üstlenerek I·slam'ı ve I·slam medeniyetini anlatmak için beş katlı I·slam Kültür Merkezi ins¸a edeceğini anlatan Yıldırım, Nepal'de Müslümanların sayısının çok az olduğunu fakat orada gerçekleştirilen çalışmalarla bu sayının arttığını kaydetti.Yıldırım, "Nepal'de insanların Müslüman olması noktasında çok önemli sonuçlar elde ediliyor. İlginçtir, dünyanın her tarafında öncelikle kadınlar bu çalışmalara karşılık veriyor, orada da kadınların daha çok Müslüman olduğunu görüyoruz ve bu kadınlar da aileleri tarafından reddediliyor." değerlendirmesini yaptı.Bülent Yıldırım, kadınların sadece İslam'ı tercih ettikleri için evlerinden kovulduklarını, dışlandıklarını anlatarak, konuşmasını şöyle tamamladı:"Nepal'de bu kadınlar için barınak konusunda yardımcı olunuyor, ihtiyaçları karşılanıyor ve bütün çalışmalarımız oradaki Müslüman gruplar çerçevesinde yapılıyor. Oradaki şartların iyileştirilmesi, daha geniş anlamda Müslümanların, bölgede kendilerini ifade edebilmeleri için İslam Kültür Merkezi kuruluyor ve daha da güzelleştirilecek. Bu çerçevede, Türkiye'de de Nepal ile ilgili yapılan bu projeye katkıda bulunulsun diye kermes çalışmasını gerçekleştiriyoruz, umarım hayırlara vesile olur."Kermesin açılışına katılan yazar Abdurrahman Dilipak ise okumanın önemini işaret ederek, "Kur'an-ı Kerim 'Oku' diye başlar ve 'Kur'an' demek, okunan kitap demektir. Bütün kitaplar Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak için değilse faydasız ilimden Allah'a sığınırım çünkü buna hiç gerek yok." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından kermesin açılışı gerçekleştirildi. Davetlilere Osmanlı şerbeti ikram edildi.Hayırseverler, Nepal'de inşası süren İslam Kültür Merkezi için bütün operatörlerden "NEPALISLAM" yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 5 lira bağışta bulunabiliyor.