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'Sen Önemlisin ' tiyatro oyunu seyircisiyle buluşuyor

Şair İbrahim Dizlek 'Sen Önemlisin' adlı sosyal sorumluluk projesiyle uyuşturucuya savaş açtı.

05.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:25'Sen Önemlisin ' tiyatro oyunu seyircisiyle buluşuyor

Geleceğimizi ve gençlerimizi tehdit eden uyuşturucu belasına karşı şimdiye kadar bir çok sosyal sorumluk projesine imza atan; şair, söz yazarı ve bestekar İbrahim Dizlek şimdide 'Sen Önemlisin ' projesini tiyatro oyununu yazaraktiyatro severlerin beyenisine sunmaya hazırlanıyor.

İlk oyunu 6 şubatta ataşehir Belediyesi Mustafa saffet Kültür Merkezindekadın aile müdürlüğü destegi ile Oynayacaklar kadın ve aile müdürü Şehnaz Yabarın bu konuda ki duyarlı duruşu sayesinde ilk oyuna desteğini göstermiş ve bu oyunun her yerde oynanması gerekiyor dediler.

Yönetmen Kıvanç Baran Aslan'ın yönettiği Sms Tiyatro topluluğu oyuncuları İbrahim Dizlek, Kıvanç Baran Aslan, Berat Hekim, Ali Rıza Tanyeli ve Ezgi Yapar Oynuyor 'Sen Önemlisin ' tiyatro oyunu tiyatro severlerin karşınına çıkacak.


İbrahim Dizlek, Baran Aslan, Güncel

Kaynak: Bültenler

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