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Sena Kızılaslan, Bağlar Belediyesini Avrupa Şampiyonasında temsil edecek

Kocaeli'de düzenlenen milli takım seçmelerinde 54 kiloda şampiyon olan Bağlar Belediyespor'un milli karatecisi Sena Kızılaslan, Avrupa Şampiyonasına katılacak.

30.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:48 Sena Kızılaslan, Bağlar Belediyesini Avrupa Şampiyonasında temsil edecek
'de düzenlenen milli takım seçmelerinde 54 kiloda şampiyon olan Belediyespor'un milli karatecisi Sena Kızılaslan, Şampiyonasına katılacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir ay içinde katıldığı üçüncü şampiyonada üçüncü kez madalya kazanan Kızılaslan, "Milli takım ile Diyarbakır ve Bağlar Belediyesi'ni Avrupa şampiyonasında temsil edeceğim için çok mutluyum. Bu başarımı bana maddi ve manevi olarak destek veren Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'na atfediyorum." dedi.
Şubat ayında Macaristan'a gidiyor
Milli karateci Sena Kızılaslan, 7-9 Şubat'ta Macaristan'da düzenlenecek olan Ümit Genç ve U21 Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye milli takımında yarışacak.
Bu seviyeye gelmek için çok çalıştığını, zorlu süreçlerden geçtiğini ifade eden Kızılaslan, Avrupa Şampiyonası'nda ülkesini temsil edecek olmanın gururunu yaşadığını, iyi bir şekilde hazırlanıp Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile dönmek istediğini kaydetti.

Kocaeli, Avrupa, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

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