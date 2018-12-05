Sena Nur'a Akülü Araç

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:18



05 Aralık 2018 Çarşamba 15:18

Isparta'nın Eğirdir ilçesi'nde doğuştan engelli Friedreich Ataksisi (FA) Kas hastası olan Sena Nur Ünal'a akülü araç hediye edildi.Eğirdir Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi tarafından evinde eğitim hizmeti verilen kas hastası Sena Nur Ünal'a akülü araç hediye edildi. Sena Nur Ünal'a akülü aracının takdimi için okul bahçesinde tören düzenlendi. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Şube Müdürü Gönül Şahin, Okul Müdürü Duran Kış, Okul öğretmenleri, arkadaşları ve Sena Nur Ünal'ın ailesi katıldı.Törende Okul Müdürü Duran Kış, "Sena Nur Ünal arkadaşımız kas hastası. Biz okul olarak 2,5 yıl kendisine Gökçehöyük'de evinde eğitim hizmeti verdik ve mezun ettik. Bu öğrencimiz engeline rağmen büyük başarılar gösterdi. Öğrencimiz okul birincisi olarak mezun oldu. Hatta girmiş olduğu Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavında (EKPSS) Türkiye genelinde 529'ncu olarak 90 puan aldı. Kendisi tercihte bulundu. İnşallah bu tercih sonucunda iyi bir yere ataması yapılarak iyi bir yere yerleşir" dedi.Sevinç gözyaşları döküldüArkadaşlarının düzenlediği kampanya ile kendisine hediye edilen akülü arabasına alkışlar eşliğinde oturan Sena Nur Ünal da emeği geçen herkese teşekkür ederken sevinç göz yaşlarına hakim olamadı. - ISPARTA