Sena Özdoğan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TEKİRDAĞ SARAY belediye başkan adayı olan Sena Özdoğan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TEKİRDAĞ SARAY ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Sena Özdoğan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TEKİRDAĞ SARAY adayı Sena Özdoğan kimdir? BTP TEKİRDAĞ SARAY adayı Sena Özdoğan yüzde kaç oy aldı?

Sena Özdoğan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TEKİRDAĞ SARAY belediye başkan adayı olarak gösterilen Sena Özdoğan SARAY ilçesinde % 0,16 oranında oy almıştır. SARAY ilçesinde % 0,16 oranında oy olan Sena Özdoğan adlı BTP adayı toplamda 51 adet oy sayısına ulaştı.

TEKİRDAĞ SARAY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.