Senad Ok: Başkan, Comolli ile Devam Edecek

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak kötü gidişini sürdürdü. Milliyet muhabiri Senad Ok , puan kaybının ardından Skorer TV 'de Ezgi Toper'in sorularını yanıtladı.İşte Senad Ok'un yorumları: "Kasımpaşa maçında tribünlerin boş kaldığını düşünmüyorum. Geçen sene takım bu durumda olsa, 10 bin kişiden fazla gelmez. Ersun Yanal tezahüratları duydum, ama Aziz Yıldırım seslerini duymadım Yanal sesleri önemli. Bir şekilde F.Bahçe yönetimi karar vermeli. Çünkü iş işten geçebilir. Başkan Ali Koç ve Semih Özsoy bugün kulübe gelmiş. Başkan ile Özsoy bir değerlendirme yapacaklar. Düdük çalmadan her sonuç çıkabilir. İnsan üzülüyor, ben de doğal olarak üzülüyorum."Yönetimde yerli teknik adam fikri hakim"Bir şekilde artık nihai bir karar verilmeli. Akhisarspor maçı kaybedilirse küme düşme hattının içinde kalınacak. Yönetimde 'Bizi bu durumdan yerli teknik adam çıkarır' fikri hakim... Başkanın Yanal'la ilgili açıklama yapması bekleniyor. Başkanın doğal olarak göreve devam etmesi gerekiyor. Başkan tabii ki hata yapacak. Buradaki temel konu, hatasında ısrar etmesi. İlk sorumlu başkan. Bu durumu toparlayabilecek olan da başkan."Başkan, Comolli'den memnun"Comolli'ye yaptırım kararı çıkar mı? Sürpriz bilgi aldım. Başkan Comolli'den memnun. Comolli tüm gün kulüpte, çok yoğun çalışıyor. Altyapı ve sağlık ekibiyle toplantı halinde. Başkan, uzun vadede Comolli'nin başarıya ulaştıracağını düşünüyor. Comolli ile devam kararını belirtelim."Ersun hoca, Comolli ile çalışmaz"Ersun hoca, Comolli ile çalışır mı? Kağıt üzerinde olur. Ersun Yanal'ın Comolli'ye sıcak bakmadığını çok iyi biliyorum. Ersun hoca, Comolli'den tavsiye almaz. Ersun Yanal'ı dışarı koyalım. Kim olur diyorsak aday yok. Başkan o kadar kötü performans sergiledi ki, 2 teknik adamı kaybetti. Bu gerçekten büyük başarısızlık. Başkan temkinli olmalı. Ersun Yanal ve Aykut Kocaman 'ı kaybetmek demek, sizin bu takımın başına yerli teknik adam bulamamanız anlamına geliyor. Bu çok büyük bir tecrübesizlik. Aykut Kocaman yardımcıları nedeniyle devre dışı kaldı. Ali Koç'un kafasındakileri bilmiyoruz. Ersun Yanal da '6 ay takımı çalıştır, sonra bakarız' şeklindeki sözleşmeyi kabul etmez.Aykut Kocaman'ın devam etmesini düşünüyordum, olmadı. Şu an Ersun hoca gelmeli diyorum. Kimseci de değiliz. Görevim ilk olarak kulüpteki gelişmeleri öğrenip bunları okurlara aktarmak. Yabancı hocanın olmasını daha çok isterim aslında. Çünkü yabancılarla daha sağlıklı iletişim kurar."Saha için taşlar yerinde değil"Fenerbahçe bir türlü erken gol bulamıyor deniyor. Gol yediğinde de panik başlıyor. Hoca, Slimani'ye geriye gelme diyor. Eljif'e 'Sen saha sola gelme, orta sahada kal' diyor. Bakıyoruz, Slimani yine geri geliyor. Saha içinde taşlar yerinde değil. Mehmet Topal yedek kulübesine çekilecek"Isla'nın tam orta yuvarlağın içinde oynadığı tespit ediyor. Isla sağ bekte Zagreb maçında iyi oynamasaydı, orta sahada olur. Eljif ve Isla'nın orta sahada birlikte oynayacağını, Mehmet Topal'ın yedek kulübesine çekileceğini düşünüyorum."Fernandao çok ucuza gitti"Fenerbahçe'ye çok fazla konuşmaya gerek yok. Çünkü ben de sıkıldım. Herkes sıkıldı. Fernandao çok ucuza gitti. 3 milyon dolar forvet oyuncusu için çok komik bir rakam. Slimani bunalım döneminde. Golcüler zaman zaman böyle durumlar yaşıyor. Ortada sistem yoksa, Samandıra 'da bir düzen yoksa; Slimani ve diğer oyuncular da performans kaybı yaşıyor. F.Bahçe'de oyun toparlanırsa, Slimani de Eljif de toparlanır."Yönetim kadro dışılarını unutmuş durumda"Af konusu sözkonusu olmaz. Yönetim kadro dışı kalanları unutmuş durumda. Çünkü o kadar problemler var ki... Kararı alacak kişiler, başkanı dışında tutuyorum, F.Bahçe'de yetkin, donanımlı kişiler yok. 2 ay önce bunlar daha iyi günler demiştim. Bana gülüyorlardı. Başkanın kafasındaki fikre saygı duyuyoruz. İnşallah bunu geliştirir. Sayın başkan bence Türkiye gerçeklerinden bağımsız hareket ediyor."Valbuena'nın Akhisar deplasmanında oynaması zor"Valbuena ile açıklama yapılır. Kulüp doktoru tetkikler yapıyor. Ancak Fransız oyuncunun Akhisar deplasmanında oynaması zor. Mehmet Ekici salonda çalıştı bugün. Allah'tan sağlık ekibini göndermediler. Sağlık ekibi sorunsuz işliyor."