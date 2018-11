Senad Ok: Ersun Yanal'ın Beklemekten Sıkıldığı Bilgisini Aldım

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası dev maça sahne olmuş, Trabzonspor kendi evinde Fenerbahçe 'yi yenerek 8 yıllık galibiyet hasretine son vermişti. Milliyet Gazetesi spor yazarı Aksal Yavuz ve gazetemiz muhabiri Senad Ok Skorer TV 'de dev karşılaşmayı masaya yatırdı.Senad Ok'un yorumları: "Trabzonspor sıradışı bir oyun oynadı. Tebrik etmek gerekiyor. İkinci yarı 80. dakikaya kadar Harun ve Trabzonspor arasında geçti. Trabzonspor, çok fazla efor sarf ederek galibiyeti hak etti. Fenerbahçe skor olarak değil, oyun olarak şaşırttı. Koeman hangi hamleleri yapacak? Bir kulübeye bakın. Dışarıdan gazel okumak kolay."Bu durum bağıra bağıra geldi"Rıdvan hocaya tabii ki saygımız var ama Koeman, futbolu bilmiyor ne demek? Adamın elindeki malzeme belli ancak futbolu bilmiyor tabiri hoş değildi. Böyle bir takımın, Koeman artı Ancelotti artı Mourinho 'yu gelse de düzelmesi zor. Bu durum bağıra bağıra geldi. Akhisar kazansa F.Bahçe 16. sırada olacak. Acı bir tablo var. Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa , Akhisar ve Erzurum 'la maçları var. Kaybederse aman aman diyorum. Kritik maçlar Erzurumspor ve Akhisar karşılaşmaları. Ayaklar titremeye başlar. Bu maçları kazanırsa alt sıralardan yukarıya doğru tırmanıyor. Psikolojik etkenleri de çok zor olacak."Ersun hocanın beklemekten sıkıldığı bilgisini aldım"Her maç teknik adam değişikliği. Bu işin sağlıklı olmadığını gösteriyor. Lucescu ayrılırsa, Ersun hoca Milli Takım'a gidebilir. Taşlar yerinden oynayacak. Ersun hocanın beklemekten sıkıldığı bilgisini aldım. Milli Takım'da olası değişikliği gündeme aldığını duydum. Konu, Fenerbahçe'nin psikozdan nasıl çıkacağı? Futbol takımını Comolli mi, yoksa Semih Özsoy mu yönetiyor. Her şey karman çorman. Bir kaos durumu var. Oyuncuların performansı da bundan etkileniyor."Ayew, Slimani hiçbir şey yapamadı"Ayew, Slimani hiçbir şey yapamadı. Trabzonspor müthiş konsantre olmuş. İsimler kariyerler sahada oynamıyor. Başkanın soğukkanlı şekilde kendini dinlemesi ve özeleştiri yapması lazım. Comolli ile bu işin olması artık zor. Gelecek sezonun planlamasını Comolli yaparsa, vay F.Bahçe'nin haline. Daha önce Fenerbahçe'de oynamış birçok isimle konuştum. Hepsinin ortak dili; 'Comolli'nin Fenerbahçe'de ne işi var?' Bir kişiden olumlu ifade duymadım. Tablonun bu kadar kötü olmasını beklemiyordum."Comolli bu işin ana sorumlusu"Taraftarların da çok ciddi eleştiri yaptığını görüyorum. İkinci yarı kümede kalma maçları var. Taraftarlar küstürülmemeli. Bu ligde hiçbir şey belli olmuyor. F.Bahçe'nin buradan kurtulabilmesi için olağanüstü şeyler olması lazım. Ortada bir hata varsa bu kişilerin de bence bedelini ödemesi gerekiyor. Comolli bu işin ana sorumlusu. Futbolda merhamet yok."Fenerbahçe'de gençler nerede?"F.Bahçe'de gençler nerede? Fatih hoca, Ozan Kabak 'ı ilk 11'e koyuyor. Beşiktaş ve Trabzonspor gençlerle maç kazanıyor. Nerede futbol aklı? Hayalleri bırakmak lazım, üç rakibin gençlerle iş yaptı. Takım içinde adalet problemi var. Benzia 'nın hocaya söyledikleri, ona rağmen kadro dışı kalmaması gibi... Oyuncu soyunma odasında her şeyi söyler. O koridorda, soyunma odasında kalır. Yönetime gitmez. Güven problemi ve bunalımı var. 'Aman ben burada konuşursam başkana gider mi?' düşünülüyor. Volkan Demirel konusuVolkan, 2. Başkan Semih Özsoy'a sesini tabii ki yükseltmemeli. Volkan tüm Türkiye 'den özür dilesin deniliyor. Özür dilerse, kendisine göre hatalı olmadığı bir konu hakkında suçlu konumuna düşecek. Volkan'ın özür dilemesi taraftarlar için neden önemli? Ama başkan neden böyle yapıyor? Anlamıyorum. Artık üzülüyorum. Fenerbahçe kendi kendine hayatı zorlaştırıyor. F.Bahçe Avrupa 'ya gitmesin ne demek? Amatörce hatalar olunca hem dayanamıyorum hem üzülüyorum. Hala F.Bahçe'nin sorunu tespit edilemiyor. Bu mantalite içinde F.Bahçe'nin düzelme ihtimalini zor görüyorum."Dozer Cemil'in torunları..."Aksal Yavuz'un yorumları ise şöyle: "Onur ve Burak'la ilgili tepki kadro dışı kararının zamansız olmasındandı. Genç yetenekler için Fırtına'nın yavruları deyin, Kuzeyin Çocukları deyin, Dozer Cemil'in torunları deyin... Dün Trabzonspor becerikli olsaydı, plakayı yazardı. 2-1'lik galibiyete Trabzonspor'un çok ihtiyacı vardı. Trabzonspor şehrini tahmin ediyorum. Bu galibiyette tribünlerin çok ciddi payı var."Ayakların yere basması lazım"Gereğini yerine getirmezseniz futbol acımasız bir oyundur. Futbol sahada oynanan oyunun toplamı değildir. Trabzonspor bu kadrosu şampiyonluk kovalayacak bir kadro. Nasıl düştü bu kadar? Üzüldüğüm konu bu. Gurbetten Trabzon'dan gelen de vardı. Kalp krizi geçiren de var. Sıkıntı o derece büyüktü. Yarın akla hayale gelmeyecek haberleri Trabzonspor üzerinden servis yaparsanız, takım zarar görür. Ayakların yere basması lazım. Bunu taçlandırmak için Kayserispor 'u da yenmeniz lazım. Seri yakalanması gerekir. Novak benim için özel oyuncu. Nwakaeme sol tarafta oynarsa Trabzonspor sıkıntı yaşar demiştim."Abdülkadir ve Pereira o bölgeyi müthiş kullandı"Abdülkadir ve Pereira o bölgeyi öyle bir kullandı ki gözlerimiz yoruldu. O nasıl bindirmeler... Böyle bir F.Bahçe'yi Trabzonsporlular da tahmin etmiyordu. Teknik adam, tribünler oyuncuların arkasında olmalı. Camia takıma sahip çıkıyor ama fazla sevgi bazen zarar verir. Lucescu gençleri görmeli."F.Bahçe'nin içi fokur fokur kaynıyor"Senad 3-5 ayın özetini yaptı. F.Bahçe'nin içi fokur fokur kaynıyor. Söz konusu Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplerse sorunların soyunma odasında halledilmesi, dışarı sızmaması lazım. Aynı baskıyı aynı mücadeleyi Göztepe, Erzurumspor maçında yapamadılar. Kasımpaşa maçında odaklanma sağladılar."Rodallega penaltı kaçırınca acı hissetti"Bazı mevkilerde sorun var. Orada problem olduğunda diğer yerlere yansıyor. Hangi takım olsa o atmosferde Trabzonspor kazanırdı. Trabzonspor ilk golü yediğinde problem orada başlıyor. Rodallega penaltı kaçırdığında yüzüne bakıldığında acı hissetmeye başladı. Tribünler anormal derecede destek verdi.