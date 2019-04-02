Senar Erdoğanyılmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU belediye başkan adayı olan Senar Erdoğanyılmaz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Senar Erdoğanyılmaz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU adayı Senar Erdoğanyılmaz kimdir? BTP KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU adayı Senar Erdoğanyılmaz yüzde kaç oy aldı?

Senar Erdoğanyılmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Senar Erdoğanyılmaz TÜRKOĞLU ilçesinde % 2,81 oranında oy almıştır. TÜRKOĞLU ilçesinde % 2,81 oranında oy olan Senar Erdoğanyılmaz adlı BTP adayı toplamda 1.120 adet oy sayısına ulaştı.

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.