Senarist Meral Okay 60 yaşında! Meral Okay kimdir?

Muhteşem Yüzyıl dizisinin senaryosu ile adından söz ettiren Meral Okay, akciğer kanseri nedeniyle yaşama veda etti. Ölümünün ardından vasiyeti nedeniyle magazin gündemine oturdu. Peki, Meral Okay ne zaman öldü? Meral Okay dizileri, filmleri…

MERAL OKAY KİMDİR?

Ekranların sevilen isimlerinden Okay, 20 Eylül 1959 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Anıttepe Lisesi'nde liseyi bitirdikten sonra beş yıl devlet memurluğu yaptı. Okay, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Dünya Bankası projelerinde ve TBMM'nin Atatürk'ün 100. yaşı kutlamaları kapsamında kurulan bir komisyonunda bulundu. 12 Eylül döneminde Türkiye İşçi Partisi üyesi ve işyeri temsilcisiydi.

1984 yılında sinema ve tiyatro oyuncusu Yaman Okay'la evlendi. Eşi 1993'te, 41 yaşında kanserden hayatını kaybetti.

SEZEN AKSU İLE SAHNELERLE TANIŞTI

İstanbul'a gelerek Günaydın gazetesinde çalışmaya başladı. Dergicilik, yayıncılık, yapımcılık, Sezen Aksu ile sahne çalışmaları yaptı, şarkı sözleri yazdı. İkinci Bahar dizisiyle üne kavuştu. DİSK'in 40. yılı kutlamalarında sahne aldı ve yine DİSK'in öncülüğünde başlayan 10 Aralık Hareketi'nin Politika Geliştirme Kurulu üyesiydi. Petrol-İş Sendikası'nın "Sendikalı Ol" kampanya filminde rol aldı ve yapımcılık deneyimine de sahip oldu.

MERAL OKAY MATEMATİK KÖYÜ'NDE DOĞUYOR

Muhteşem Yüzyıl dizisinin senaristliğini yaptığı sırada 9 Nisan 2012'de evinde akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Mirasını Nesin Matematik Köyü'ne bağışladı ancak mirasçılarının vasiyetin hukuki bir dayanağı olmadığını iddia etmesi üzerine tüm mal varlığı mirasçılarına dağıtıldı. Meral Okay'ın vasiyeti arkadaşları tarafından gerçekleştirilerek "Meral Okay Matematik Köyü'nde Doğuyor" adlı projeyle maddi destek sağlandı.

Meral Okay, Beynelmilel filmiyle 2007 14. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve 2002'de Hiçbiryerde ile 35. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerini aldı.