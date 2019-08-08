Senarist Umur Bugay, son yolculuğuna uğurlandı

"Bizimkiler" dizisiyle unutulmazlar arasına giren senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar Umur Bugay, son yolculuğuna uğurlandı.

Bugay'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Eşi Ayşe Bugay ve oğlu Ömer Bugay'ın taziyeleri kabul ettiği cenazeye katılanlar arasında, Bugay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erdal Özyağcılar, Ayşe Kökçü, Ali Uyandıran, Zihni Göktay, Rutkay Aziz ve Cihan Tamer gibi oyuncular ve İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur yer aldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Umur Bugay'ın oğlu Ömer Bugay, hayatının en acı günlerinden birini yaşadığını belirterek, "Öyle bir miras bıraktı ki bizlere, bugün buraya gelen insanlar ismini duyduklarında yüzleri gülüyor. Çok güzel şeyler öğretti bize, bunu hem ailemiz hem de ülkemiz için devam ettirmeye çalışacağız." dedi.

"İyi bir tiyatrocu, yapımcı ve patrondu"

Oyuncu Ali Uyandıran, çok üzgün olduğunu vurgulayarak, Türk sineması ve tiyatrosu için Umur Bugay'ın vefatının çok önemli bir kayıp olduğunu söyledi.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Zihni Göktay ise bir dost, arkadaş, yapımcı ve ağabey kaybettiğini ifade ederek, "İyi bir tiyatrocu, yapımcı ve patrondu. Emekçinin hakkına büyük bir saygısı vardı. İyi bir Atatürkçüydü ve iyi bir demokrattı. Sosyal açıdan halkını çok iyi tanıyordu. Yazdığı her satırda güzellikler vardı. 4 yapımında birden oynama fırsatına eriştim." şeklinde konuştu.

On gün önce Bugay'la telefonda konuştuğunu aktaran Göktay, "Benim belgeselim için konuşmuştu, bu konuda teşekkür ettim kendisine. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Umur Bugay kimdir?

Ankara'da 1940'ta dünyaya gelen Bugay, Haydarpaşa Lisesi'nde okudu ve ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden 1963'te mezun oldu.

Bugay, sanat hayatına 1962'de öğrenciyken başladı ve Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Halk Oyuncuları ve Dostlar Tiyatrosu'nda oyuncu, yönetmen, dramaturg olarak görev yaptı.

Oyun yazmaya 1972'de başlayan Bugay'ın yazdığı oyunların çoğu Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Bugay "Hasip ile Nasip", "İşte Hayat", "Davacı", "Postacı", "Aslan Bacanak", "Avni Babanın Çocukları", "Hababam Sınıfı", "Deli Yunus" ve "Çöpçüler Kralı" gibi ünlü filmlerin senaryolarına imza atarken, asıl üne TRT'de yayınlanan "Bizimkiler" dizisiyle kavuştu.

"Türk Küçükleri" adlı bir öykü kitabı olan Bugay'ın anılarını kaleme aldığı "Oğlum Adam Olacak" kitabı da 2017'de yayınlandı.

Bugay, 1976'da "İşte Hayat" ve 1978'de "Çöpçüler Kralı" senaryolarıyla Antalya Film Festivali'nde en başarılı senaryo yazarı seçildi.

Umur Bugay, "Koltuk Sevdası", "Duruşma", "Komşu Komşu", "Oğlum Adam Olacak", "Saygılar Bizden", "Yoksul", "Namus Düşmanı", "Köşeyi Dönen Adam", "Kapıcılar Kralı", "Deli Yusuf" ve "Cemil" gibi film ve dizilerin senaryolarını da kaleme aldı.

Kaynak: AA