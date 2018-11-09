Senaryolarınızı Kombinledim???? Gelin, Okul, Terfi, Misafir..

Instagram'da uygun kombinler çıkarabileceğim durum senaryoları yazmanızı istemiştim. Senaryolarınızı bu videoda aşırı eğlenerek kombinledim. Videodaki tüm kombinlerim Trendyol Milla'dan. Bize özel çok güzel bir indirimleri var. Trendyol Milla butiklerinden yapacağınız 100 TL ve üzeri alışverişlerinizde "DUYGU20" kodunu kullanarak 20 TL indirim kazanabilirsiniz.??Tüm kombinlerimi bilgi kutucuğunun devamında paylaştım.??
??Uzak ilişkidesin. Aylardır görmediğin sevgilini havaalanından alma kombinim
Mavi Triko Bluz https://ty.gl/duyguozaslan_5gn7k
Siyah Triko Etek https://ty.gl/duyguozaslan_jima7
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