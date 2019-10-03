Senato Toplantısına Gölpazarı ev sahipliği yaptı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosu'nun 2019-2020 akademik yılı ilk toplantısı, Gölpazarı
'ndaki tarihi Mihal Bey Hanı'nda (Taşhan) gerçekleştirdi.
Prof. Dr. İbrahim Taş başkanlığında düzenlenen toplantıya Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş, Belediye Başkanı Hayri Suer, Gölpazarı MYO Müdür V. Doç. Dr. İlker İnam, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurgül Özbay, Prof. Dr. Harun Mindivan, Prof. Dr. Hanife Mut'un yanı sıra senato üyeleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Taş, daha önce aldıkları karar doğrultusunda 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk senato toplantısını Gölpazarı'nda gerçekleştirdiklerini, önümüzdeki süreçte diğer ilçelerin de senato toplantılarına ev sahipliği yapacağını söyledi. - BİLECİK