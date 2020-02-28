ABD'li senatör Graham'dan İdlib çağrısı: Uçuşa yasak bölge ilan edilmeli

ABD'nin Güney Carolina eyaleti senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump ile uluslararası topluma, " İdlib 'de uçuşa yasak bölge ilan edilmesi" çağrısında bulundu.

Graham, internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, "Dünya hiçbir şey yapmadan İdlib'in Esed, İran ve Rusya tarafından yok edilmesini izliyor." ifadesini kullandı.

Bunun on yıllardan beri yaşanan en büyük insani felaket olduğuna dikkati çeken Graham, "İran ile Rusya tarafından desteklenen Esed'in, bu gaddar saldırısının durması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

"SURİYE'DEKİ SAVAŞ SİYASİ YOLLARLA ÇÖZÜME KAVUŞACAKTIR"

Türkiye'nin İdlib'e müdahalesini takdirle karşılayan Graham, şunları kaydetti:



"Şu anda uluslararası toplumun binlerce masum erkek, kadın ve çocuğu bu dehşet verici ölümden kurtarmak için İdlib'de uçuşa yasak bölge ilan etmesinin zamanı gelmiştir. Sayın Başkan (Trump), bu katliamı durdurmak, milyonlarca daha mültecinin Suriye'den kaçabileceği daha büyük bir kaosa yol açacak insani krizin önüne geçmek ulusal güvenlik menfaatimizedir. ABD öncülüğündeki uluslararası toplumun; Rusya, İran ve Esed'e karşı durabileceğine, onların çekilerek Suriye'deki savaşın siyasi bir çözüme kavuşacağına yönelik güvenim tamdır"

22 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 22 askerimiz şehit oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit sayısının 22'ye yükseldi. Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevlerinin başındadır. Yaralılarımıza gerekli tedaviler yapılmaktadır" dedi.