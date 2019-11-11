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Şenay Lambaoğlu, şarkılarını otizmli çocuklar için söyledi

BALIKESİR'de konser veren şarkıcı Şenay Lambaoğlu, geliri otizmli çocuklar için bağışladı.

11.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:58Şenay Lambaoğlu, şarkılarını otizmli çocuklar için söyledi

BALIKESİR'de konser veren şarkıcı Şenay Lambaoğlu, geliri otizmli çocuklar için bağışladı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde iki gün sahneye çıkan Şenay Lambaoğlu'nun birinci gün verdiği konserinden elde edilen gelir, otizmli çocuklar için vakfa bağışlandı. Lambaoğlu, şarkılarını otizme destek veren sevenleriyle birlikte söyledi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde ise, Türk Silahlı Kuvvetleri Orkestrası ile sahneye çıkan Lambaoğlu, Atatürk'ü vefatının 81'inci yılında binlerce kişiyle birlikte andı. Atatürk Oratoryosu'nu Yarbay Tarık Tan yönetimindeki orkestra ile seslendiren Lambaoğlu, Atatürk'ün en sevdiği şarkılardan oluşan çok özel bir repertuvarı dinleyicilerle buluşturdu.

Şenay Lambaoğlu, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81'inci yılında saygıyla ve özlemle anıyoruz. Bize emanet ettiği Cumhuriyet'i sonsuzluğa taşımak için Atamızın izinden yürümeye devam edeceğiz, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.



Mustafa Kemal Atatürk, Şenay Lambaoğlu, Balıkesir, Güncel

Kaynak: DHA

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