Haberler » 3. Sayfa » Cinsel birliktelik için evine kadın çağıran adam gasp edildi - Haberler

Cinsel birliktelik için evine kadın çağıran adam gasp edildi

Antalya'da bir adam, para karşılığında cinsel birliktelik için bir kadını evine çağırdı. Kadınla birlikte içeri giren iki kişi, "Sende hiç ar namus yok mu?" diyerek adamı gasp etti.

12.02.2020 14:41 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:24

'da para karşılığında cinsel birliktelik için evine çağırdığı kadınla basılan adam, 'sen bizim kardeşimizi nasıl alıkoyarsın? Sende hiç ar namus yok mu' diyen 2 kişi tarafından gasba uğradığını iddia etti. Olaydan 4 saat sonra yakalanan şüphelilerin gasptan elde ettikleri paranın bir miktarıyla uyuşturucu aldığı öğrenildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edileceği sırada ise gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna, "Ne yaptık ki" cevabını verdi.

"SENDE HİÇ AR NAMUS YOK MU?"

Dün akşam 19.15 sıralarında ilçesi Teomanpaşa mahallesinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, H.T. isimli adam, daha önce para karşılığı cinsel birliktelik yaşadığı iddia edilen E.T. ile evinde görüşmek istedi. Bir süre sonra E.T. ile eve giren H.T'nin arkasından 2 erkek şahıs daha eve girdi. H.T'yi yatak odasına iten 2 şüpheli, iddiaya göre "Sen bizim kardeşimizi nasıl alıkoyarsın? Seni burada iki dakikada öldürürüz, kimsenin ruhu duymaz, sende hiç ar namus yok mu? Seni burada öldüreceğiz" diyerek ağzına çorap sokmaya çalıştı. Ardından şüphelilerden birisi "git arabadan silahı da getir" deyip H.T.'nin ellerine bıçağın sapıyla vurmaya başladı. İkilinin arasında çıkan arbede sırasında E.T, H.T'nin cebinden önce cüzdanını ardından içerisindeki 480 TL parayı aldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, H.T. gasp edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

GASP SONRASI UYUŞTURUCU ALMIŞLAR

İhbarın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahısların kaçış istikametleri tespit etti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli E.T, A.A ve B.D'yi olaydan 4 saat sonrası kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şüpheli E.T. isimli kadının üzerinde H.T'ye ait olduğu değerlendirilen 395 TL para ile şüpheli A.A. isimli şahsın üzerinden olayda kullanılan bıçak ele geçirildiği ve şüphelilerin olaydan sonra müştekiye ait paranın bir kısmı ile uyuşturucu madde alıp kullandıkları öğrenildi.

"NE YAPTIK Kİ?"

Şüpheli E.T, A.A ve B.D. isimli şahıslar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği sırada gazetecilerin 'neden yaptınız?' sorusuna 'ne yaptık ki? Bizi uyuşturucu satanlar gasba uğrattı. Uyuşturucu satanlar dışarıda" yanıtını verdi.

Cinsel birliktelik için evine kadın çağıran adam gasp edildi

Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (10)
HAKAN:parmaklarını kesin, birde 40 ar kırbaç, bir daha suç işlemek akıllarına bile gelmez. . Tabi bu benim fikrim.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
PAŞALI:Resmen gasp şirketi kurmuşlar.
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
ADA:al birini vur ötekine
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
HASAN HUSEYİN:Iyi sadece gasp etmisler....yoksa nasil sikayrt edecekti
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
SAKİNE SAĞLIK:İnsanın başına ne gelirse ya meraktan yada me raktan
Yayından Kaldır
23 3
Cevap yaz
BAZİNGAAA:2. cok sevdiniz galiba
Yayından Kaldır
3 0
HER YERDE ADALET, HERKESE ADALET..:BU YENİ GELİŞTİRİLMİŞ BİR GASP YÖNTEMİ. BUNLAR TAM BİR ÇETE. BU YÖNTEM SON GÜNLERDE MODA OLDU. KADINLA ERKEĞİN BULUŞMASINDAN SONRA UYGUN ZAMANI KOLLAYIP BİRDEN ORTAYA ÇIKAN VE AR, NAMUS AYAKLARIYLA SOYGUN YAPAN ÇETELER. BİR NEVİ KADIN SATMA YÖNTEMİ. ALLAH BELALARINI VERSİN.
Yayından Kaldır
22 0
Cevap yaz
ÖLÜCÜ ÇAKALLAR SÜRÜSÜ:bunlar at üstünde yaşayan keneler gibi bunlarda çalışmak yok bunların kafaları nasıl bedava para kazanırız nasıl insanları dolandırırız yolumuzu buluruz derdinde olanlar yaşlarına bakın 25 ile 35 yaş arası olan hampacılar beleşçiler insan kılığındaki keneler
Yayından Kaldır
0 0
ADANALI:Antalya
Yayından Kaldır
11 0
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 17:17:08