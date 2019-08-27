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Sendika başkanına saldıran şahıs tutuksuz yargılanacak

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Türk Metal-Sen Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız'a saldırarak yaralanmasına neden olan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

27.08.2019 14:46 Sendika başkanına saldıran şahıs tutuksuz yargılanacak
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Türk Metal-Sen Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız'a saldırarak yaralanmasına neden olan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay 23 Ağustos tarihinde İzmit Tepecik Mahallesi Acısu Parkı meykiinde meydana geldi. İddialara göre S.U.E. isimli şahıs, Türk Metal-Sen Kocaeli Şube Başkanı ve Türk-İş Bölge Temsilcisi Yakup Yıldız'a muşta ile saldırdı. Yıldız yaralanmasının ardından ihbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, S.U.E. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan S.U.E. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. İfadesinde muşta ile saldırıyı kabul etmeyen S.U.E., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. - KOCAELİ

Yakup Yıldız, Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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