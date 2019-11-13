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Sendika başkanını öldüren şahıs olay yerinde cinayet anını anlattı

Sendika başkanını öldüren şahıs olay yerinde cinayet anını anlattı Sakarya'daki cinayet alanında keşif yapıldıSAKARYA - Sakarya'da Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi ile ilgili açılan davada mahkeme heyeti, sanık S.

13.11.2019 21:29 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:33
başkanını öldüren şahıs olay yerinde cinayet anını anlattı
Sakarya'daki cinayet alanında keşif yapıldı
SAKARYA - Sakarya'da Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldürülmesi ile ilgili açılan davada mahkeme heyeti, sanık S.U'ların katılımıyla olay yerinde geniş güvenlik önlemleri altında keşif yaptı.
Olay, 13 Kasım 2018 tarihinde Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında meydana geldi. S.U. isimli işçi, iş yerindeki görev yeri değişikliği sebebiyle sendika yetkilileri ile yaşadığı tartışma sonucunda Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'a ait taşıma ruhsatlı silah ile Karacan'ı başından vurarak, yanında bulunan sendika Mali Sekreteri Mustafa Sipahi ile Sendika Temsilcisi Osman Bayraktar'ı da yaraladı. Yaşanan olay sonrasında sendika başkanı Karacan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, zanlı S.U. ise yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Abdullah Karacan'ın ölümüyle sonuçlanan olayın davası Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor. Geçen davada mahkeme heyeti, sanık S.U.'nun katılımıyla olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi. İzmir'de tutuklu bulunan sanık S.U., olayın yaşandığı fabrikaya getirildi. Mahkeme heyetinin ve savcının hazır bulunduğu fabrikada geniş güvenlik önlemleri altında keşif yapıldı. Keşif sırasında S.U. yaşanan olayları ve Karacan'ı nasıl vurduğunu anlattı.
Sendika başkanını öldüren şahıs olay yerinde cinayet anını anlattı

Abdullah Karacan, Sendika, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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