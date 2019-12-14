Sendika
binasına tombala baskını
İZMİR'in Bornova
ilçesinde bulunan Elektrik İşçileri Sendikası binasına tombala baskını düzenlendi. Jandarmanın düzenlediği baskında 101 kişi hakkında kumar oynamak ve kapalı alanda sigara içmek suçlarından işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara Caddesi üzerindeki Elektrik İşçileri Sendikası binasında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine hareke geçti. Dün saat 16.00 sıralarında, jandarmanın düzenlediği operasyonda 101 kişi hakkında 'kumar oynamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından işlem yapılırken, sorumlu başkan Özkan Ş. gözaltına alındı. Şahin, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Sendika kasasında bulunan 580 lira paranın yanı sıra tombala oynamaya yarayan malzemelere el konuldu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.