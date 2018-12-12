Sendika Binasında Kumar Oynarken Yakalandılar

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:19



12 Aralık 2018 Çarşamba 17:19

İZMİR'in Bornova ilçesinde tombala oynatıldığı belirlenen sendika binasına jandarma tarafından baskın düzenlendi. Operasyonda 59 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle para cezası kesilirken, sendika başkanı A.K.S. hakkında soruşturma başlatıldı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naldöken Mahallesi'ndeki sendika binasında kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Dün akşam, yakınlarında 25 otomobilin park halinde bulunduğu binaya baskın düzenleyen ekipler, içeride tombala oynandığını tespit etti. Suçüstü yakalanan 59 kişiye idari para cezası kesildi. Yapılan aramalarda 4 bin 200 tombala pulu ve 180 tombala kartı ele geçirildi. Sendika başkanı A.K.S. hakkında soruşturma başlatıldı.Aynı yerde daha önce de birçok kez kumar oynatıldığı tespit edilip, operasyon yapılmıştı.- İzmir