15 Kasım 2018, 12:21
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Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'ın Vurularak Öldürüldüğü Kavga Kamerada!

Sakarya'da, lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde, Lastik - İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın vurularak öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde, Lastik- İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın vurularak öldürüldüğü kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, genel başkanı öldüren işçinin kalabalık tarafından darbedildiği anlar yer aldı.

VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasında bulunan sendika temsilciğini önceki gün ziyaret eden Lastik- İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, sendika binasında fabrika işçisi Sedat Uzunlar tarafından aralarındaki kavgada kendi tabancasıyla vurularak öldürüldü.Yanında bulunan şube başkanı Mustafa Sipahi ve sendikanın iş yeri temsilcisi Osman Bayraktar ise aynı tabancadan çıkan kurşunlarla yaralandı.

CEZAEVİNE KONULDU

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un görevlendirdiği 2 savcı, olayla ilgili soruşturmayı yürütürken, dün emniyetteki sorgusu tamamlanan Sedat Uzunlar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Soruşturma kapsamında şüpheli ve yaralılardan alınan ifadelerden, kavganın, işçinin birim değişikliği yüzünden çıktığı belirtildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Lastik- İş Genel Başkanı Karacan'ın tabancayla vurularak, öldürüldüğü kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, sendika binasında çıkan kavgada işçinin birkaç kez dövülerek, dışarı çıkarıldığı ve daha sonra tekrar binaya götürüldüğü anlar yer aldı. Kavga sırasında olay yerinden geçenlerin, bu anları uzaktan izlediği ve işçinin darbedilmesine rağmen müdahale etmediği görüldü. İşçinin dövülerek, binadan dışarı çıkarıldığı sırada 5- 6 kişi tarafından üzerindeki kıyafetlerin çıkarıldığı da görüntülere yansıdı. Giriş kapısındaki güvenlik kamerasınca kaydedilen kavga anlarında, bina içinde boğuşma olduğu da görüldü. Kavganın sonunda yaralı Mustafa Sipahi'nin koşarak, dışarı çıktığı, diğer kişilerin de yine koşarak, güvenlik görevlilerini çağırdığı kameraya yansıdı. Genel başkan ve ekibinin darbettiği işçinin ise olay sonunda elinde tabancayla binadan kaçtığı görüldü.

Sendika
15 Kasım 2018 Perşembe 12:21



YORUMLAR (28)
YAREN: sendikalarda işler böyle yürüyor herhalde ki bu sefer gün yüzüne çıktı ikisinede yazık oldu bir musumet bin nasihatten daha eftaldirmi derlerdi diğer sendika yöneticileride yöntemleri böyleyse gözden geçirirler yöntemlerini zira hayat çok kısa imiş
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TATLICI: o işçiyi darp ettirirken nerdeydin?onun anası aglamamış senin ananı aglatmış. haketmişşsin ölmeyi
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AAAAAAAAAAAAA: işçiyi satarsan işçide hakkını böyle alır işte. . . . bütün sendika yöneticilerine örnek olsun işçinin yatırdığı aidattan maaşını al sonra işçiyi ilk fırsatta satış insan ekmek yediği sofraya bıçak saplarsa olaçağı bu. . . . . . .
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H.YILMAZ: O sendika başkanı kendi örgütlü işçilerine ne çektirdi dünya kadar isciyi attirdi ekmeginden oldu fabrikada temsilciyi işçi secer bu başkan bundan vazgeçip 10 yıldır kendi atıyor kendisine yalakalık yapan iscileri rahat yerlere koyar isverenin her istedigini yapar sozlesme masasinda hep enfilasyon alir bir de bunlarla kendi övünürdü işverenle kol kola girmiş artik o senndikadan işçiye ne fayda gelir işçiler ne çekti elinden bundan sonra ısallah işçiler demokratik bir şekilde kendini savunani sever ınsallah çünkü turkiyede sendikacılık bitmiş hep rant olmuş sendikacılık 80 lerce daha önderindeymiş rabbim işçimizi yanında olsun
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ALİ : Arkadaşlar eger insanın namusuna küfür edip darp ediyorlarsa kim olsa vurur hayat cesurları sever
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