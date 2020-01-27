Haberler » Güncel » Sendika ve şirket adı altındaki işletmelerde kumara 192 bin lira ceza - Haber

Sendika ve şirket adı altındaki işletmelerde kumara 192 bin lira ceza

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sendika ve şirket adı altında faailiyet gösteren kumarhaneye yapılan operasyonda, 157 kişi suçüstü yakalandı.

27.01.2020 16:23 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:23Sendika ve şirket adı altındaki işletmelerde kumara 192 bin lira ceza
MERSİN'in ilçesinde, sendika ve şirket adı altında faailiyet gösteren kumarhaneye yapılan operasyonda, 157 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynayanlara toplam 192 bin 325 TL para cezası kesilirken, gözaltına alınan 5 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Tarsus İlçesi Yenice Mahallesi'nde, sendika ve şirket adı altında işletilen kumarhaneye polis operasyon düzenledi. Operasyonda, 384 adet pul, 230 adet tombala kart ve 1 adet kayıt cihazı ele geçirildi. Kumar oynarken yakalanan 157 kişiye ise Kabahatler Kanunu'ndan toplam 192 bin 325 TL cezası kesildi.

ve şirket yetkilisi 5 şüpheli ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan polis, bir kahvehanede dijital kumar makinesi ele geçirdi. Makine içerisinde 323 TL madeni para olduğu belirlenirken kahvehane sahibi hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.


- Tarsusmersin

Sendika, Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:44  Adıyaman'da pazarcıların bıçaklı kavgası: 1 yaralı
17:39  TTK'ya alıncak 53 eski hükümlü için 671 kişi başvurdu
17:44  Mersin'de 16 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü tatil sitesinde yakalandı
17:43  6'ncı katta intihara kalkıştı, polis ikna etti
17:42  Engelli derneğinden depremzedelere çocuk bezi yardımı
27.01.2020 17:51:09