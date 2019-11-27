Sendikacı, ağaçtan zeytin toplarken foseptiğe düşmüş

İZMİR'in Urla ilçesinde, 4 gündür haber alınamayan ve dün akşam foseptikte cansız bedeni bulunan, DİSK'e bağlı Urla Emekli-Sen Temsilcisi Harun Bayrak'ın (69) arkadaşları, sendikacının zeytin toplarken, ağaçtan düştüğünü söyledi.

Urla'ya bağlı Sıra Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki arazide zeytin toplayanlar, dün akşam, yakında bulunan foseptikte hareketsiz yatan birini gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, foseptikte yapılan çalışmayla adamı çıkardı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, çukurdan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Başlatılan soruşturma kapsamında cansız bedenin, Mithatpaşa Caddesi'ndeki evinden 22 Kasım'da çıktıktan sonra haber alınamayan, DİSK'e bağlı Urla Emekli-Sen Temsilcisi Harun Bayrak'a ait olduğu belirlendi. Eşinden boşanan, 1 çocuk babası Bayrak'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Urla Belediyesi'nde işçi olarak çalıştığı sırada DİSK'e bağlı 4 No'lu Genel-İş Şube Başkanlığı'na seçilen Bayrak'ın, emekli olduktan sonra da Urla Emekli-Sen temsilcisi olarak görev yaptığı öğrenildi. Sendikacı arkadaşları, Harun Bayrak'ın Almanya'da yaşayan arkadaşının bahçesiyle ilgilendiğini ve zeytinlikte ürün toplarken dengesini kaybedip, ağaçtan foseptiğe düştüğünü söyledi. Foseptiğin üzerinin çalılarla kaplı olduğu öne sürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.