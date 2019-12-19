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Sendikalar, Gaziemir Belediyesi önünde eylem yaptı

İZMİR'de, Gaziemir Belediyesi'nde örgütlü olan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası, belediye yönetiminin sendikalı personellere olan tutumunu protesto etti.

19.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:20 Sendikalar, Gaziemir Belediyesi önünde eylem yaptı

İZMİR'de,  Belediyesi'nde örgütlü olan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası, belediye yönetiminin sendikalı personellere olan tutumunu protesto etti. Sendikalar, 22 yıldır Gaziemir Belediyesi'nde çalışan Zafer Saylan'ın işine tazminatsız olarak son verildiğini öne sürerek, duruma tepki gösterdi.

Gaziemir Belediyesi'nde çalışan, Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası'nda örgütlü işçiler ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'nda örgütlü işçiler, bugün belediye yönetiminin sendikalı işçilere yönelik tutumunu protesto etmek amacıyla, belediye binası önünde bir araya geldi. Gaziemir Belediyesi'nde 22 yıldır çalışan Zafer Saylan'ın işine tazminatsız olarak son verildiğini öne süren sendikalı işçiler, duruma tepki gösterdi. Ellerinde, 'İşçiler darda, sebep Halil Arda', 'En büyük güç örgütlü güçtür' pankartları tutan işçiler, "Halil Arda şaşırma, sabrımızı taşırma" ve "Gün gelecek, devran dönecek, Halil Arda işçiye hesap verecek" sloganları attı. Ayrıca, ellerindeki, belediye içinde karşılaştıkları olumsuz tavırları anlatan broşürleri Gaziemirlilere dağıtan işçiler, destek istedi.

'İŞÇİ KIYIMINA SON VER'

İşçiler adına basın açıklamasını okuyan, Belediye İş 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda'yı, yetkili sendika olarak defalarca uyardıklarını belirterek, "Onu, üyelerimize karşı aldığı kararlarda şeffaf olmaya çağırdık. 'Üyelerimize karşı sakın bir hukuksuzluk yapma, yaparsan kapındayız' dedik. 'Haksız yere kimsenin ekmeğiyle oynama, demokratik yollarla bunun hesabını senden sorarız' dedik. Ancak Halil Arda diyalog yanlısı olmadığını bir kez daha gösterdi. Gaziemir Belediye Başkanlığı'na seçilir seçilmez, ilk icraatı işçi çıkartmak oldu. Halil Arda, bizi, Belediye- İş'in üyelerini bitirmekle tehdit etti. Üyelerimizi baskıyla tehditle sendikamızdan istifa edip, Genel İş'e üye olmaya zorladı. Baskılara direnen arkadaşlarımızın ekmeğiyle oynadı. Yaptğımız her açıklama ve her eylem Halil Arda'nın yüzündeki maskeyi indirip işçi ve emek düşmanı yüzünü gösterdikçe, o adaletsizliğine devam etti. Halil Arda'nın emek düşmanlığının son mağduru, 22 yıldır  Gaziemir Belediyesi'nde çalışan Zafer Saylan kardeşimiz oldu. Zafer kardeşimizin uğradığı hukuksuzluğu gidermek için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Buradan Halil Arda'ya sesleniyoruz, işçi kıyımına son ver."

İşçiler, okunan basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.



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Kaynak: DHA

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