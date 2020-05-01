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SENDİKALAR TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sendikalar Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

01.05.2020 11:57 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:05
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sendikalar Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı sendikalar sabah saatlerinde Taksim Meydanı'ndaydı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Hak-İş Konfederasyonu, HakSen, Sağlık Hizmetleri Sendikası, Sivil Memurlar Sendikası ve Türk-İş sırasıyla meydana gelerek Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Anıta çelenk bırakılmasının ardından sendika üyeleri Kazancı Yokuşu'na karanfiller bıraktı. Sağlık Hizmetleri Sendikası üyeleri Taksim Meydanı'nda İstiklal Marşı okudu. Meydanda bekleyen polis ekipleri sendika üyeleri ve basın mensuplarını sosyal mesafe konusunda uyardı.
"KISITLI BİR ŞEKİLDE 1 MAYIS'I KUTLAMIŞ OLUYORUZ"
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, "Ülkemizde yaşanan Kovid-19 salgını nedeniyle böyle bir tedbir alındı. Emekçilerin sesini duyurmak için geldik. 1977'de Taksim'de kaybettiğimiz 34 emekçinin anısını yaşatmak için buraya geldik. Biz Birleşik-Kamu İş Konfederasyonu olarak kamuda görev yapan kamu emekçileriyiz. Biz eğitim ve sağlık çalışanıyız" dedi.
Hak-İş sendikası adına yapılan açıklamada, "Ülkemizin içerisinde bulunmuş olduğu sağlık koşulları nedeniyle bugün tüm Türkiye genelinde kısıtlı bir şekilde 1 Mayıs'ı kutlamış oluyoruz. Buradan kamuoyuna, emekçilerimize sağlıklı ve huzurlu bir çalışma hayatı olmasını temenni ediyoruz" denildi.
"1 MAYIS'I SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ATFEDİYORUZ"
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Bugün 1 Mayıs. Bundan 43 yıl evvel bulunduğumuz alanda 34 kardeşimizi katlettiler. Aradan 43 yıl geçti, failleri hala ortada yok. 77'yi kim yaptıysa 12 Eylül'ü onlar yaptı, 12 Eylül'ü kim yaptıysa 15 Temmuz'u onlar yaptı. Bu sene salgın bir hastalıkla karşı karşıyayız. Maalesef 1 Mayıs'ı kısıtlı insanla kutlamaya çalışıyoruz. Bu 1 Mayıs'ı sağlık çalışanlarına atfediyoruz. Bu hastalığın sona ermesinden sonra içinde bulunduğumuz sorunları, problemleri halletmeyle ilgili ülkeyi yönetenlerden bir an evvel çalışma bekliyoruz" şeklinde konuştu. SENDİKALAR TAKSİM CUMHURİYET ANITI’NA ÇELENK BIRAKTI

Kaynak: DHA

Etiketler: emek ve dayanışma günü, Cumhuriyet Anıtı, 1 Mayıs, Güncel, Haber

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