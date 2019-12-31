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Sendikalardan AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'na ziyaret

Birlik Haber-Sen Kayseri Şube Başkanı Mehmet Taş ve Toç Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Murat Kuzkale, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nu ziyaret etti.

31.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:08 Sendikalardan AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'na ziyaret
Birlik Haber-Sen Şube Başkanı Mehmet Taş ve Toç Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Murat Kuzkale, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nu ziyaret etti.
AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çopuroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada sivil toplum kuruluşlarını önemsediklerini ifade eti.
Başkan Çopuroğlu, birçok dernek, sendika, vakıf ve buna benzer faaliyet gösteren kuruluşların önemli hizmetler yerine getirdiklerini, bu hizmetleri yerine getirirken halkla direkt irtibatlı olan STK'ların sayısının da her geçen gün arttığına işaret etti.
AK Parti olarak STK'ların sayısının artması ve onlarında hizmetlerini önemsediklerine vurgu yapan Çopuroğlu, "Bugüne kadar partimizi ziyaret etmek isteyen bütün STK'larımıza kapılarımızı sonuna kadar açtık. Onların faaliyetleri ve hizmetleri noktasında da katkılar sunmaya çalıştık. Bundan sonrası içinde aynı anlayış ve davranış içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Mehmet Taş, AK Parti, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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