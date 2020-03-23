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Sendikalardan 'ek tedbir' çağrısı

Koronavirüsün ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinin yankıları sürerken, işveren ve işçi kesimini temsil eden konfederasyonlardan tedbirlerinin genişletilmesi gerektiğine yönelik talepler var.

23.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:59
Sendikalardan 'ek tedbir' çağrısı
Koronavirüsün ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinin yankıları sürerken, işveren ve işçi kesimini temsil eden konfederasyonlardan tedbirlerinin genişletilmesi gerektiğine yönelik talepler var.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi, İşçi, Ekonomi

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