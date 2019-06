"Sendikalaşma oranı yüzde 67,65'e ulaştı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , "2002'de yüzde 47,94 olan sendikalaşma oranı, 2018'de yüzde 67,65'e ulaştı. 2012'de yürürlüğe giren yasa doğrultusunda toplam dört toplu sözleşme gerçekleştirdik. Yakın bir zamanda 5. toplu sözleşme görüşmelerine de başlayacağız." dedi.Bakan Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem Türkiye Kamu-Sen İstanbul İl Temsilcisi Remzi Özmen ve sendika temsilcileriyle bir otelde bir araya geldi. AK Parti Hükümetleri olarak, göreve geldikleri günden bu yana, konu ne olursa olsun her zaman ilgili taraflarla istişareden yana olduklarını ifade eden Selçuk, sosyal diyalog mekanizmalarını hassasiyetle işleten bir yönetim anlayışını benimsediklerini anlattı.Türkiye'nin büyümesinde ve güçlenmesinde kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarının önemli bir yeri olduğunun altını çizen Selçuk, şunları kaydetti:"2002'de yüzde 47,94 olan sendikalaşma oranı, 2018'de yüzde 67,65'e ulaştı. Hükümet olarak elbette en büyük temennimiz, bu oranların çok daha yüksek seviyelere çıkması ve tüm kamu çalışanlarımızın sendikalaşması yönünde. Ayrıca 17 yılda, toplu sözleşme dahil memurlarımızın sendikal haklarının, çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik çok önemli adımlar attık. Bunlardan en önemlisi, şüphesiz, toplu sözleşme imkanı sunan 2010 Anayasa referandumu. Kamu görevlilerine mali ve sosyal haklarının belirlenmesi sürecinde masaya oturarak taraf olma hakkı veren bu değişiklik hem istişare kültürümüz hem de kamu sendikacılığı alanında oldukça önemli bir dönüm noktası oldu. 2012'de yürürlüğe giren yasa doğrultusunda toplam dört toplu sözleşme gerçekleştirdik. Yakın bir zamanda 5. toplu sözleşme görüşmelerine de başlayacağız."Milli gelirden kamu görevlilerine ayrılan payın da son 17 yılda ciddi miktarda artırıldığını anlatan Selçuk, kamu sektörü çalışanlarının rakamlarını paylaştı.Selçuk, şöyle devam etti:"2002'de 392 lira olan en düşük devlet memuru aylığını Ocak 2019 itibarıyla 3 bin 512 liraya çıkardık. Nominal düzeyde yüzde 796, enflasyondan arındırılmış şekilde reel yüzde 100 oranında artış sağladık. Yine 2002'de 578 lira olan ortalama devlet memuru aylığını Ocak 2019 itibarıyla 4 bin 243 liraya yükselttik. Nominal düzeyde yüzde 634, enflasyondan arındırılmış şekilde reel yüzde 64 oranında artış sağladık. Son 16 yılda, uzman, müfettiş gibi kariyer meslek mensubu sayımızı ise 13 binden, 58 bine, hemşire sayımızı 39 binden, 154 bine, doktor sayımızı 37 binden, 95 bine, öğretmen sayımızı 516 binden, 920 bine, din görevlisi sayımızı 68 binden, 113 bine çıkardık. 2002'de 1,6 milyon olan memur sayımız, bugün 2,4 milyona yükseldi. Tabii ki memur sayımızdaki bu artış sayesinde kamunun sunduğu hizmetlerin kalitesi de yükseldi.""Özel sektörde 149 milyar teşvik sağladık"Bakan Selçuk, kamu sektörün yanında özel sektörün de güçlenmesi için ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi.Özel sektörün büyümesi için teşvik ve istihdam politikalarına ağırlık verildiğini anlatan Selçuk, "Özel sektörde istihdamı artırmaya yönelik teşviklerimizden işverenlerimize 149 milyar liralık destek sağladık. Bu teşvik ve desteklerimizle 9 milyona yakın istihdam sağladık." ifadelerini kullandı.Selçuk, sağlık sektöründeki yeniliklere dair şunları kaydetti:"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği şehir hastanelerini bu ülkeye biz kazandırdık. Batmış, bitmiş bir sosyal güvenlik sistemini sıfırdan aldık, bugün nüfusumuzun %99'unu kapsayan bir sağlık sistemine dönüştürdük. Bu hafta içinde halkımızla da paylaştığımız gibi, yaptığımız yeni düzenleme ile 2'si kanser, 39'u yerli üretim olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurt içi ilaç sayımız 8 bin 554'e ulaştı. Rakamlarla kolayca ifade ettiğimiz bu düzenlemeler aslında ülke tarihimizde benzeri görülmemiş dev adımlardır."Konuşmasında 23 Haziran seçimlerine de değinen Bakan Selçuk, "İstanbul'umuza layık olan, yıldırım hızıyla icraat üreten, hizmet sunan, proje geliştiren bir yönetimdir. Cumhur İttifakı adayımız Sayın Binali Yıldırım bilgisiyle, tecrübesiyle, ahlak ve erdem üzere duruşuyla gönül belediyeciliğini İstanbul'un her bir noktasına taşıyacağına güvenimiz tam. Yaklaşık 5 asır evvel cennet mekan atamız Sultan Fatih 'in ve aziz şehitlerimizin kahramanlıklarıyla fethettiği bu toprakları, Sultan Abdülhamit Han 'ın, ecdadımızın kurduğu hayalleri bir bir gerçekleştiren siyasi anlayışa teslim edelim. İnşallah 23 Haziran günü Türk dostları ve gönül coğrafyamız 'İstanbul'un yeni başkanı Cumhur İttifakı'nın adayı Topal Dursun'un oğlu Binali' diyecek. "diye konuştu.Türkiye Kamu-Sen İstanbul İl Temsilcisi Özmen de iş güvencesi ve 657 konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın sözlerine güvendiklerini belirterek, "Bununla ilgili söylentilere artık kulak asmıyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımızın sözü bizim için bir senettir. " diye konuştu.Bakan Selçuk, Türkiye Kamu-Sen üyeleriyle gerçekleşen toplantının ardından Bayrampaşa 'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelecek.